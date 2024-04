Vittoria, Jacopo e Alessandro Gassmann: fratelli Paola Gassman/ L’addio: “Sei sempre stata la più saggia”

Vittoria, Jacopo e Alessandro Gassmann: chi sono i fratelli di Paola Gassman

La scomparsa di Paola Gassman ha lasciato un vuoto enorme non solo nel cuore del compagno Ugo Pagliai e dei figli Simona Virgilio e Tommaso Pagliai, ma anche in quello dei fratelli. Paola Gassman era la primogenita di Vittorio Gassman che ha poi avuto altri figli da donne diverse. Paola era nata dall’amore tra il padre vittorio e la madre Nora Ricci. Dopo l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota, Vittorio Gassman ebbe la figlia Vittoria dalla seconda moglie Shelley Winters. Da Juliette Mayniel che non sposò mai ebbe il figlio Alessandro. Infine, con Diletta D’Andrea, terza moglie, con la quale rimase sposato fino alla morte ebbe l’ultimo figlio di nome Jacopo.

Samuel Peron contro Artur Dainese all'Isola dei Famosi 2024: "È furbo"/ Lui reagisce: "Mi vogliono fuori!"

Pur essendo nati da madri diverse, i figli di Vittorio Gassman hanno sempre avuto un rapporto tra loro e, dopo la morte di Paola Gassman, Alessandro le ha dedicato un toccante messaggio sui social.

Le parole di Alessandro Gassman per la sorella Paola

“Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”. E’ questo il messaggio che Alessandro Gassman ha voluto dedicare alla sorella Paola sia su Instagram che su X (il vecchio Twitter, ndr).

Simona Virgilio e Tommaso Pagliai, figli Paola Gassman/ Dolore e silenzio per la sua morte

Successivamente, su X, ha pubblicato un video con alcune, bellissime immagini della sorella e, nel dare la buonanotte ai followers, ha scritto: “A domani terrestri, e tu fai buon viaggio sorella”.

A domani terrestri, e tu fai buon viaggio sorella. 🙏🌔🌸 pic.twitter.com/ITiFJwEBiO — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA