Vittoria Puccini: “Detesto arroganza e soprusi”/ “Ma non scappo dal dolore: reagisco”

Vittoria Puccini è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini e andata in onda nel pomeriggio di domenica 2 ottobre 2022. L’attrice ha rivelato che, malgrado abbia alle spalle anni di carriera e di esperienza, si emoziona e arrossisce ancora: “Nonostante sia stata spesso ospite in tv e sia abituata ai riflettori, non sono mai completamente rilassata. Penso che sia una cosa bella, in quanto non ci si sente mai completamente arrivati in qualche modo. Tuttavia, quando mi guardo allo specchio sono soddisfatta di me, poiché sono abituata a vedermi in qualsiasi condizione. Quando invece mi riguardo al cinema è difficile che mi piaccia, ma questo lo si fa anche per cercare di migliorarsi”.

Peraltro, Vittoria Puccini è una donna timida: “Se vedo una persona che mi piacerebbe conoscere, non prendo io l’iniziativa, ma faccio in modo che sia lei ad avvicinarsi a me. Non sono una che si butta, sia a livello professionale che sentimentale. Se poi qualcuno mi fa un complimento, mi imbarazzo. Invece, mi fanno arrabbiare la mancanza di rispetto, l’arroganza, il sopruso, l’abuso di potere”.

VITTORIA PUCCINI: “OGNI VOLTA CHE VADO SUL SET, TEMO DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA”

Nel prosieguo di “Da noi… a ruota libera”, Vittoria Puccini ha riferito che se lavora accanto a un collega o a una collega particolarmente bravo/a, cerca di migliorarsi prendendo spunto dalle sue qualità. Quando qualcosa la fa soffrire, poi, “reagisco sempre e comunque, non mi paralizzo. Certo, a volte non è facile, ma non scappo dal dolore. Se vivo un momento complicato, ci vado dentro e lo affronto”.

Da ultimo, Puccini ha chiarito di sentirsi sempre impreparata: “Tutti i giorni che vado sul set temo di non essere all’altezza e le rare volte in cui ci sono andata un po’ più leggera, ecco, quelle sono risultate le scene più complicate da realizzare!”.

