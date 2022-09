Maria Finizio chi è la moglie di Amedeo Grieco (Pio e Amedeo)/ La loro storia lontano dai riflettori

Moglie del comico del famoso duo Pio e Amedeo, Maria Finizio vive con il marito e i loro due figli a Foggia. Maria ha conosciuto l’amore della sua vita quando era ragazzino, si sono fidanzati quando erano ancora giovanissimi, oggi sono sposati e sono genitori di due figli, Federico nato nel 2015 e Alice nata nel 2018. La coppia al contrario di Pio D’Antini e Cristina Garofalo hanno preferito tenere i dettagli del loro grande giorno riservati.

Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ Due figli e una bellissima famiglia

Maria è nata a Foggia ed è sempre stata una donna lontana da quello che è il mondo dello spettacolo e si dedica a tempo pieno al marito e ai figli. Qualche tempo fa in un ‘intervista aveva detto parlando dei figli “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”. Più volte Amedeo sui social le ha dedicato parole d’amore per la sua gratitudine verso la moglie in quanto lo ha reso papà come quado era appena nata la loro secondo genita Alice: “La ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”.

Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco/ Una donna riservata

Per il comico i suoi figli sono il regalo più bello in quanto lo hanno aiutato ad affrontare la perdita della tanto amata mamma.

Come già detto in precedenza la coppia ha deciso di vivere il loro amore lontano da quelli che sono i riflettori. Vivono la loro vita a Foggia lontano dal Caos delle grandi città.

Maria Finizio e Amedeo Grieco: il loro amore fuori dai riflettori

Come abbiamo già precedentemente detto, la coppia vive a Foggia dove entrambi sono nati e cresciuti. Dalla loro storia d’amore sono nati Federico e Alice che per Amedeo rappresentano un motivo di orgoglio, in particolar modo quando è nata la piccola Alice, il comico ha scritto sui social: “D’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”.

Federico e Rosa, chi sono i genitori di Amedeo Grieco/ "Hai perso il sorriso ma..."

Di Maria si sa davvero molto poco, a conferma del fatto che è una donna molto riservata, sempre lontano da quello che è il mondo dello spettacolo. Da quel poco che si sa Maria Finizio è figlia unica e nella vita, fa la mamma a tempo pieno e che il suo più grande desiderio era quello di avere due figli. Oggi i figli di Maria e Amedeo hanno rispettivamente 7 e 4 anni, sono ancora piccoli ma non abbastanza da vedere il papà condurre uno degli show televisivi più amati degli ultimi anni “Felicissima Sera”.

Da quanto detto dalla stessa Maria, la seconda gravidanza è stata molto difficile in modo particolare i primi tre mesi sono stati davvero duri, caratterizzati da nausee che Maria definisce sconvolgenti.

