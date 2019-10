Vittoria Schisano/ “Ho deciso di cambiare sesso e così sono rinata” (Vieni da me)

Vittoria Schisano racconta le sue “due vite” a “Vieni da me”. All’età di 25 anni intraprese un percorso di transizione a non essere più Giuseppe, ma appunto Vittoria. La conduttrice Caterina Balivo ha ricordato allora una domanda che le rivolse quando era ancora Giuseppe Schisano. «A Festa italiana ti dissi che potevi essere il nuovo Scamarcio, ricordi?». Allora l’attrice spiega: «Mi costava tanto fatica. Ero il fidanzatino d’Italia, ma sapevo di essere Vittoria. Quindi fingevo». E la Balivo allora le dice: «Avevo previsto malissimo: non è il nuovo Scamarcio, ma Vittoria Schisano». Vittoria Schisano parla quindi della crisi che l’ha portata a decidere di cambiare sesso. «Mi fa una grande tristezza quel ragazzo. Fingeva di essere diverso, una persona che non era. Vivere nella verità è un grande lusso e ne vale sempre la pena». L’attrice rivela di non avere più foto di sé da piccola: «Ho conservato solo una foto da bambino». E sui genitori: «Sono nata in una famiglia splendida, piena d’amore. Non mi è mai mancato nulla, i miei genitori si sono amati alla follia».

VITTORIA SCHISANO RACCONTA LA SUA CRISI A VIENI DA ME

Vittoria Schisano non riesce a non parlare di sé al femminile. «Vestire panni non tuoi, vivere a metà, solo per rendere felici gli altri, è un grande peso che nessuno dovrebbe portare. Bisogna vergognarsi di rubare e uccidere, non di dire la verità», dice a “Vieni da me”. L’attrice ha sempre saputo di essere un grande equivoco, è stata da sempre vicina al mondo femminile. «I miei genitori amavano tanto Giuseppe perché era un figlio perfetto. Ma ricordo che giocavo con le Barbie e che aiutavo mia madre, che faceva la sarta in casa. All’età di 3 anni mi confondevano per bambina, ma io ero felice». E infatti non si è mai innamorata di una donna. «La prima volta che mi sono innamorata è stata di un uomo. Volevo convincermi di essere omosessuale, ma sapevo di essere una donna». Non aveva però il coraggio di dirlo a causa di un disagio profondo. «C’erano file di ragazzine e io avevo paura, perché sapevo che ero una grande illusione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA