Vittoria Schisano in Un posto al sole/ Attrice trans interpreta padre di Alex e Mia

E’ ora di colazione ma io sono già pronta in attesa di #UnPostoAlSole questa sera in onda su #rai3 alle 20:45 Sono davvero molto felice ed emozionata di essere entrata a far parte di questa meravigliosa famiglia #upasofficial Grazie a chi e’ da sempre al mio fianco @cucchini_management e @alessiopiccirillo_pr , a @marcobarbarof per questo bellissimo scatto, MUA @federicaguglielmomakeup e a @private_and_friends per avermi aiutata ad entrare in questo nuovo personaggio, eccovi svelato il segreto del mio cambio look … @valentinovar e’ proprio vero: “tutto parte dalla testa” . A questa sera, vi aspetto, so che sarete in tanti, spero che il mio personaggio emozioni voi tanto quanto ha emozionato me … Vi amo ❤️☀️#VittoriaSchisano #actress #UnPostoAlsole #upas @unpostoalsolerai3 #upas #upasforever #unpostoalsole