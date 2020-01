Vittorio Brumotti accoltellato a Monza/ Video, Servizio Striscia: “Vivo grazie a…”

Nel suo servizio sullo spaccio nella città di Monza mandato in onda oggi su Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti entra in un parco giochi in incognito con una telecamera nascosta. Scopre che ci sono diversi spacciatori tutti concentrati tra alcune panchine in prossimità di scivoli e altalene. Diversi pusher sono girano con la droga tra le mani e non si fanno problemi a mostrargliela non appena la chiede. Salito in bicicletta ed entrato nel parco con le telecamere, Brumotti mostra un cartello con scritto “Io Spaccio” e gira tra gli uomini ripreso prima con la telecamera nascosta. Una grossa provocazione che innervosisce tanto i diretti interessati, che scappano alla sola vista delle telecamere. Brumotti gira nel parco con le famiglie e si prende il compoito di far scappare tutti gli spacciatori. Alcuni iniziano a spazientirsi: “Vai a lavorare”, gli urlano dietro. Altri lo riconoscono e lo chiamano per nome: “Brumotti, fai il bravo!”. Lui continua a provocarli ma poi i si avvicina un gruppo di persone che si scagliano contro di lui e il cameraman, lo aggrediscono con un coltello ma fortunatamente Brumetti aveva un giubbotto antiproiettile che lo ha salvato, visto che la coltellata era all’altezza del cuore. Il cameraman invece è stato ferito ad una gamba, come si vede nel video. (agg. Chiara Greco)

Vittorio Brumotti e cameraman accoltellati a Monza

Vittorio Brumotti e il suo cameraman sono stati accoltellati a Monza mentre giravano un servizio che verrà mandato in onda stasera da Striscia la notizia. Il programma satirico di Canale 5 mostrerà tutte le immagini registrate negli attimi prima e durante l’aggressione da parte dei malviventi. Per l’inviato e il suo cameraman sono stati momenti di paura, però non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze. L’operatore è stato infatti raggiunto superficialmente alla gamba sinistra, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Invece Brumotti è stato salvato dal giubbotto antiproiettile che indossa sempre quando fa queste incursioni nelle zone calde dello spaccio in tutta Italia. E lo ha mostrato in un video condiviso sui social. Lui ha riportato solo un taglio visibile del tessuto del giubbotto all’altezza del petto. Non ci sono invece tracce degli aggressori, nonostante l’intervento delle pattuglie di polizia e carabinieri.

STRISCIA LA NOTIZIA, VITTORIO BRUMOTTI E CAMERAMAN ACCOLTELLATI A MONZA

Vittorio Brumotti da qualche tempo ha cominciato a girare per l’Italia, documentando con le sue telecamere il degrado di alcune zone della città dove lo spaccio avviene alla luce del giorno. L’inviato di Striscia la notizia in più di un’occasione è stato costretto a rifugiarsi durante i reportage per cercare protezione. Una volta è stato oggetti di una sassaiola in un quartiere di Napoli. Brumotti è ancora scosso per quanto accaduto ieri: è stato lo stesso inviato ad accennare come si sono svolti i fatti, in attesa del montaggio del servizio che verrà mandato in onda stasera. Per fortuna tutti indossavano il dispositivo di sicurezza, il giubbotto antiproiettile, che ha salvato la vita dell’inviato. Il fendente l’ha colpito poco sotto la spalla, vicino al cuore, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. Invece il cameraman è stato raggiunto dalla coltellata alla gamba, che non era protetta. Non si hanno notizie sulle sue condizioni, che non dovrebbero essere gravi. Ma si attendono gli aggiornamenti di Striscia la notizia.

Visualizza questo post su Instagram Tutto apposto ! @striscialanotizia Un post condiviso da VITTORIO BRUMOTTI 100%🇮🇹 (@brumottistar) in data: 13 Gen 2020 alle ore 3:45 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA