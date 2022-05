Vittorio Brumotti, ex Giorgia Palmas/ Non è stato un colpo di fulmine, ma…

Vittorio Brumotti e l’amore per Giorgia Palmas

Vittorio Brumotti è l’ex fidanzato di Giorgia Palmas. Un amore nato all’improvviso quello tra l’inviato di Striscia La Notizia e l’ex velina del famosissimo tg satirico di successo di Canale 5. Dopo la fine della relazione con Davide Bombardini, la bella Giorgia si è legata proprio a Brumotti. Tra i due però non c’è stato alcun colpo di fulmine. Il primo incontro risale al 2011 nel programma “Lo show dei record”: la Palmas era in dolce attesa della primogenita Sofia ed era ancora fidanzatissima con l’ex calciatore Davide Bombardini. Successivamente Brumotti e la Palmas si sono ritrovati a lavorare insieme per il programma di “Paperissima Sprint”. Proprio in quell’occasione è scattato qualcosa tra loro due come ha rivelato proprio la ex velina di Striscia La Notizia.

Intervista da Barbara D’Urso a ‘Domenica Live”, la Palmas ha raccontato: “lavorativamente ci siamo trovati subito. Ci siamo avvicinati nel corso del tempo”. Una bella storia d’amore quella nata tra i due che stavano anche pensando al matrimonio, ma poi qualcosa si è rotto ed hanno deciso di separarsi e prendere strade differenti.

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas: come mai si sono lasciati?

Ma come mai è finita tra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas? La storia d’amore tra l’inviato di Striscia La Notizia e la vincitrice de L’Isola dei Famosi è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Non è dato sapere però quale sia il reale motivo che li ha portati a lasciarsi e allontanarsi, visto che nessuno dei due ha mai voluto rivelarlo. Stando a voci di corridoio ed indiscrezioni, la causa della rottura sarebbe legata ad una serie di divergenze caratteriali e c’è chi è convinto che la storia tra i due sia finita davvero male.

Proprio Giorgia Palmas in una recente intervista si è sbottonata parlando dell’ex Brumotti rivelando che la rottura non è stata facile e pacifica, ma che oggi non prova più alcun rancore verso l’inviato di Striscia. I due oggi hanno un rapporto di amicizia visto che entrambi hanno ritrovato l’amore: lei con Filippo Magnini e lui con Alessandra Zoppasse.











