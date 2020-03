Vittorio Cecchi Gori arrestato/ Valeria Marini sarà informata dal Grande Fratello?

Sarà una puntata movimenta per Valeria Marini quella di oggi al Grande Fratello Vip e non solo per quello che è successo in settimana a causa dello scontro con Antonella Elia, rea di averle messo le mani addosso, e nemmeno per le sue rivelazioni su una sua relazione violenta subita quando era adolescente. Ci riferiamo a quello che è successo al suo ex Vittorio Cecchi Gori. Proprio nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato al produttore ed ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. La pena che Vittorio Cecchi Gori dovrà affrontare sembra essere per un totale di 8 anni e quasi sei mesi di reclusione per reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta, anche se Angelo Perrone, ufficio stampa di Vittorio Cecchi Gori, a Italia Sì ha spiegato che il produttore cinematografico deve scontare solo 5 anni e 6 mesi di carcere. Contrariamente a quanto emerso inizialmente, non è stato condotto subito nel carcere di Rebibbia.

VALERIA MARINI VERRA’ INFORMATA DELL’ARRESTO DI VITTORIO CECCHI GORI?

Chi ha seguito in questi anni Valeria Marini sa bene che lei non ha mai abbandonato Vittorio Cecchi Gori quando ha affrontato i problemi economici e con la giustizia in passato e, a suo dire, anche quando è stato male anni fa lei era al suo capezzale, almeno per quello che ha potuto. E adesso? Sicuramente adesso la situazione è diversa visto che i due non stanno insieme ormai da un po’ e questi problemi non toccano direttamente la showgirl attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma sicuramente è giusto che venga informata. Toccherà ad Alfonso Signorini adesso fare i conti con quanto accaduto e capire se la notizia dovrà essere diffusa nella Casa o meno. A Novella 2000, prima di apprendere della condanna, Vittorio Cecchi Gori aveva parlato proprio di Valeria Marini e degli scontri tra la showgirl e Rita Rusic. «Quelle sono scaramucce anche inutili, e me ne dispiace perché con entrambe ho un buon rapporto. E sono stufo di leggere che mi sfruttano. Per che cosa, poi?». Poi su Rita Rusic: «Leggo che la mia ex moglie e mamma dei miei due figli Mario e Vittoria ricomparirebbe nella mia vita sono per andare in televisione. Rita non ha bisogno di me per apparire, e con lei ho un ottimo rapporto».

