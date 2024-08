Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita Rusic, ha segnato l’Italia imprenditoriale degli anni ’80 e ’90, dato che proprio la sua casa di produzione ha portato il “mito” de Il postino al cinema e poi agli Oscar del 1996. Di quell’imprenditore, oggi, resta poco o nulla. Ha 81 anni e nella vita ha vissuto al massimo, tra successi lavorativi e storie d’amore da copertina. Come quello, appunto, con Rita Rusic. Con l’attrice e modella jugoslava è stato sposato per quasi dieci anni.

Rita Rusic: "Ho subito violenza nella mia gioventù"/ La rivelazione choc: "Ricordo cose brutte..."

Dopo il divorzio, tra i due e a causa della malattia c’è stato un riavvicinamento. Proprio l’ex moglie sarà presente nella puntata di giovedì 15 agosto di Storie di donne al bivio, programma di Rai Uno condotto da Monica Setta. Il salotto cordiale e informale della Rai ha scelto Rita Rusic per raccontare la sua visione sulla storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori. Nel 2020 è finito agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, e successivamente è stato poi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave crisi respiratoria. Nel tempo ha avuto anche una relazione con Valeria Marini.

Ornella Muti: "Storia con Vittorio Cecchi Gori? Chieda scusa o lo querelo"/ "Quasi una violenza psicologica"

Malattia Vittorio Cecchi Gori: qual è il suo stato di salute

Le notizie sulla salute dell’imprenditore si sono rincorse in rete con frenesia dopo che è finito in ospedale. L’ex politico, nonostante la crisi respiratoria, pian piano sta riprendendo le forze come, nel febbraio di quest’anno, ha rivelato il suo portavoce. “L’ho trovato molto meglio. Con lui c’erano Rita Rusic e il figlio Mario”, ha rivelato in una nota Emilio Sturla Furnò che lavora a stretto contatto con Vittorio Cecchi Gori.

“La ex moglie gli è accanto su tutto. Rita mi ha chiesto di non abbandonarlo quando uscirà. Il suo problema è la solitudine nel quotidiano”, ha aggiunto. Proprio a causa di questo aggravamento delle condizioni di salute ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due. Un periodo nero per l’imprenditore dato che dal 2020, in un regime di arresti domiciliari, sta scontando la pena per bancarotta fraudolenta.

Vittorio Cecchi Gori è uscito dalla terapia intensiva, come sta?/ "Molto meglio, con lui l'ex Rita Rusic"

Vittorio Cecchi Gori e quel flirt con Ornella Muti

Di recente, oltre ai suoi problemi di salute, Vittorio Cecchi Gori ha fatto molto parlare di sé per una dichiarazione che ha lanciato dal palco del Lucca Summer Festival in merito a una sbandata che avrebbe avuto per Ornella Muti. Il fatto è stato riportato da Fanpage. “Prima di Rita Rusic c’è stata Ornella Muti. Ero innamorato solo io. Lei non era innamorata di me”, ha raccontato l’ex imprenditore. “Bisogna essere in due. Comunque ce l’ho avuta con lei una storiella d’amore, però non è finita bene”, ha aggiunto.

“A mia madre era simpatica e in effetti lei lo è molto. Ornella, però, ha ben altri problemi”. Su Tgcom24 non è tardata la risposta di Francesca Muti che, con parole dure, si è scagliata contro Vittorio Cecchi Gori. “Su di me ha detto cose false”, afferma. “Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca. Tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole”.