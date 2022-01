Vittorio Cecchi Gori, Cottone, Gianluigi Martino, ex Valeria Marini/ “Ho sofferto”

“Rimpiango non essermi costruita una famiglia… Io credo nell’amore, è davvero la forza che muove il mondo.” Ad ammetterlo, in diretta al Grande Fratello Vip, è Valeria Marini. Tra le lacrime la nota showgirl ricorda le sue sfortunate esperienze amorose. Chi sono gli ex compagni della Marini? C’è il noto produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, storia d’amore finita molti anni fa.

Valeria Marini/ Felice per Miriana Trevisan: “Biagio? Ero prevenuta, lui innamorato”

Nel 2013 Valeria Marini si è poi sposata con Giovanni Cottone, ma il loro matrimonio è durato pochissimo ed è stato annullato dalla Sacra Rota dopo pochi mesi. La Marini ha avuto poi una relazione con Gianluigi Martino, finita però in modo molto burrascoso. C’è però anche un’altra storia molto dolorosa che la Marini ha avuto quando ancora non era maggiorenne con un uomo più grande che, a quanto pare, le ha messo le mani addosso.

Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ "Mi guarda con occhi diversi…"

Valeria Marini e la sua prima storia d’amore: “Persone che facevano finta di amarmi”

Valeria Marini, in diretta al Grande Fratello Vip, ha parlato di questa dolorosa storia. “Purtroppo ci sono cose che non sono mai riuscita a superare, le ho mascherate buttandomi sul lavoro. Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi ma non c’era amore, c’era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia prima esperienza in amore, è stata la mia mamma a strapparmi via da lui. – così ha aggiunto – È inutile nascondere, mettere sopra, correre dietro al lavoro e mascherare delle ferite. Io ero molto giovane, avevo 16 anni e lui circa 30 anni. Mia madre mi ha sempre aiutato, ma poi dopo sono ricaduta in persone che sembravano innamorate di me e poi diventavano aggressivi, forse non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a difendermi”.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié "Ma Valeria Marini non ha le mutande?"/ Gf Vip, "si vede tutto il cu*o"

© RIPRODUZIONE RISERVATA