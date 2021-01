Vittorio Cecchi Gori e la fidanzata Barbara/ “Convivono già! Lui è molto felice…”

È di ieri la notizia del nuovo amore di Vittorio Cecchi Gori. Il 78enne pare infatti sia innamorato e molto felice con Barbara, una ragazza cubana di 32 anni. A confermarlo è stato Antonio De Luca, noto medico legale di Roma molto amico di Cecchi Gori, che proprio oggi, ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, ha raccontato ulteriori dettagli di questo amore nato da poco, partendo dal difficile periodo vissuto da Cecchi Gori. “Ha avuto delle fasi depressive molto importanti e questa ragazza è stata per lui importante. – ha raccontato il professor De Luca, per poi aggiungere – Vittorio è stato abbandonato da tutti, è da anni che vive in solitudine, dal punto di vista fisico non sta molto bene, è in cura, in terapia”. Proprio la vicinanza di Barbara è stata dunque un toccasana per il 78enne, che sta vivendo ora un momento molto sereno e felice.

“La nuova fidanzata di Vittorio Cecchi Gori è una bravissima ragazza”

Il medico Antonio De Luca ha inoltre svelato qual è stata la reazione di Vittorio Cecchi Gori quando la notizia della sua nuova fidanzata è diventata virale. “Lui da una parte era contento che si è saputa questa notizia, perché è molto legato a lei, l’unico suo rammarico è che per problemi di salute ora non può essere davanti alle telecamere, altrimenti l’avrebbe detto lui a qualsiasi emittente televisiva.” ha spiegato. Infine ha elogiato la donna, descrivendola come “una ragazza di grande umiltà e modestia, una bravissima ragazza.” e smentendo qualsiasi ipotesi che l’aspirante attrice si sia avvicinata a Vittorio per altri scopi.



