Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fidanzata/ “Barbara ha 32 anni, di origine cubana”

Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fidanzata. L’ex marito di Rita Rusic ed ex compagno di Valeria Marini ha un nuovo amore. La notizia bomba è stata riportata nelle ultime ore da Francesco Fredella sulle pagine di Libero, ma la fonta è da attribuire ad Antonio De Luca, professore e medico legale molto noto a Roma e amico strettissimo del produttore cinematografico. L’amicizia fra Cecchi Gori e il professore De Luca, infatti, è nota all’entourage del produttore cinematografico. Per questo motivo l’indiscrezione di un nuovo amore nella vita di Cecchi Gori sembrerebbe essere quanto più veritiera possibile: “abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”. Ma non finisce qui, visto che il professore ha anche aggiunto: “si sono conosciuti grazie ad un’amica di Vittorio che li ha fatti conoscere qualche tempo fa. Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni”.

Vittorio Cecchi Gori: la reazione alle parole di Rita Rusic

Ma non finisce qui, visto che voci di corridoio parlano anche di una possibile collaborazione lavorativa fra Vittorio Cecchi Gori e la sua nuova fiamma Barbara. Di che si stratta? Stando ad alcune indiscrezioni la 32enne cubana potrebbe essere sul set del prossimo film del produttore cinematografico che sembrerebbe essere un remake de “Il Sorpasso”, celebre film del padre Mario Cecchi Gori. Non solo, film a parte, il medico Antonio De Luca ha anche spifferato che Vittorio è rimasto molto deluso dalle parole della ex moglie Rita Rusic che, ospite di Verissimo, ha parlato dell’ex come di un uomo violento e non solo. “Vi dico che Vittorio è rimasto molto male vedendo la sua ex moglie Rita Rusic che spesso in tv ha parlato male di lui, come è accaduto a Verissimo” ha detto il medico che parlando, invece, di Valeria Marini ha aggiunto: “Valeria nei giorni delle feste di Natale è venuta a trovare Vittorio e lui è stato felicissimo di vederla. L’ho visto, credetemi, davvero emozionato”.



