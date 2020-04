Vittorio Colao verso guida task force fase 2: chi è/ Ex ad Vodafone per ricostruzione

Vittorio Colao: potrebbe essere lui l’uomo voluto dal premier Conte per guidare la task force che coordinerà la ricostruzione dopo l’emergenza Coronavirus. Il suo nome è in cima ai candidati a sedere al vertice del gruppo composto dal alcune delle eccellenze del Paese – tra economisti, giuristi e scienziati – con l’arduo compiuto di far uscire l’Italia dalla crisi generata dal Covid19. Secondo quanto apprende Adnkronos e altre agenzie di stampa, fonti di governo avrebbero commentato in merito alla sua presenza: “Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao”. Ma chi è Vittorio Colao? Ex amministratore delegato di Vodafone, manager bresciano di origine (una delle terre più colpite dall’emergenza sanitaria), ha lavorato per Morgan Stanley a Londra e successivamente negli uffici milanesi di McKinsey & Company. Alle spalle ha un passato di direttore generale di Omnitel – AD Omnitel Pronto Italia nel 1996 e dal 2001 è stato CEO regionale di Vodafone per l’Europa meridionale -, nel 2004 fu anche ad di Rcs MediaGroup. Ritornato nel 2006 a Vodafone, divenne amministratore delegato della compagnia telefonica due anni dopo rimanendo in carica per un decennio, esattamente fino al 2018.

VITTORIO COLAO, CHI È: VERSO TASK FORCE PER LA RICOSTRUZIONE

Classe 1961, una laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi e successivo master in Business Administration alla Harvard, Vittorio Colao oggi è in forza al fondo statunitense General Atlantic. Potrebbe essere proprio lui la personalità prescelta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ultime ore e comunicata ai partiti di governo per guidare la task force che avrà il compito di individuare e studiare le misure necessarie per la fase 2, quella cioè connessa alla ripresa del Paese dopo aver superato la fase 1 di lockdown. La notizia è stata accolta con estremo ottimismo da parte di Carlo Calenda, ex ministro che come è noto è uscito dal Pd in dissenso per la nascita del governo Conte bis. “Ecco questa sarebbe un’ottima notizia. Era uno dei due nomi che avevamo fatto proprio per guidare la task force. Ottimo”, ha commentato su Twitter l’ex ministro allo Sviluppo Economico.



