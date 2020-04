Nuovo DPCM coronavirus 10 aprile/ Bozza, Conte proroga quarantena fino al 3 maggio

Dopo un lungo confronto tra il premier e le forze di maggioranza, è arrivata l’intesa: in arrivo un nuovo DPCM coronavirus 10 aprile per prorogare le misure di quarantena e la chiusura delle attività dal 13 aprile fino al prossimo 3 maggio. Come riportano i colleghi dell’Ansa, a dodici giorni dall’ultimo decreto la bozza del DPCM è in fase di elaborazione in queste ore ed a stretto giro di posta arriverà la proroga dal 14 aprile al 3 maggio 2020 del lockdown per ridurre il contagio da coronavirus. In attesa di conferme dal Governo e dal premier Conte nella conferenza stampa in programma tra pochi minuti, Ansa spiega che il decreto confermerebbe tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Non mancherebbero però le novità: potrebbero ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, così come le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati.

NUOVO DPCM CORONAVIRUS 10 APRILE: LA BOZZA

Confermato, dunque, quanto anticipato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di Telelombardia: «Il nuovo DPCM avrà validità fino al 4 maggio ed i contenti saranno in linea con quelli dell’ultimo decreto, salvo qualche piccola concessione». Oltre a fare il punto della situazione sul capitolo Mes, al centro del dibattito politico dopo l’intesa raggiunta all’Eurogruppo, il premier Giuseppe Conte potrebbe confermare le voci che vogliono Vittorio Colao come presidente della task force per la ricostruzione. Come riporta Repubblica, l’esecutivo è al lavoro per istituire una task force che riunisca eccellenze tra economisti, scienziati e giuristi con l’obiettivo di ricostruire il Paese dopo l’emergenza sanitaria. Questo gruppo, che avrebbe deleghe ministeriali e compiti larghissimi, potrebbe essere guidato da un manager internazionale come Colao, ex amministratore delegato di Vodafone. Secondo alcune indiscrezioni, il premier avrebbe contattato l’ex numero uno del gruppo telefonico inglese la scorsa settimana. Ricordiamo che per questo ruolo si era parlato anche di Mario Draghi.



