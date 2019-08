Vittorio Collina e Vanessa Cinelli sono fidanzati?/ “Dopo Temptation, ovunque vada..”

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli sono fidanzati? L’ex fidanzato di Katia Fanelli e l’ex tentatrice di Temptation Island 2019, dopo essersi conosciuti nel villaggio della trasmissione e aver cominciato una conoscenza durante le settimane che hanno trascorso insieme in Sardegna, continuano a frequentarsi e il feeling che c’è tra i due non fa che alimentare i rumors su una storia d’amore in atto. Vittorio e Vanessa, infatti, si trovano in Sardegna dove si stanno godendo una vacanza in compagnia di atri fidanzati e tentatrici di Temptation Isand. Con Vittorio e Vanessa ci sono anche Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco e le tentatrici Maddalena Vasselli e Sonia Onelli. Tuttavia, se Massimo e Arcangeo non sembrano impegnati in nuove frequentazioni, il feeling tra Vittorio e Vanessa diventa sempre più forte.

VITTORIO COLLINA E VANESSA CINELLI INSIEME IN SARDEGNA: “OVUNQUE VADA ME LA RITROVO…”

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli continuano ad essere ufficialmente single. I due, però, non nascondono che il feeling nato a Temptation Island 2019 non solo persiste, ma sta diventando sempre più importante. Approfittando delle vacanze, i due stanno trascorrendo dei dolci momenti insieme in Sardegna. Su Instagram, Vittorio e Vanessa hanno condiviso delle storie in cui ironizzano sul loro rapporto. “Ragazzi buonasera” – esordisce l’ex fidanzato di Katia Fanelli – “in tutti i ristoranti in cui vado me la ritrovo di fianco. Vado in un locale e me la ritrovo di fianco e non so più come fare”, aggiunge. A prendere la parola è poi Vanessa: “io ho prenotato in questo locale, poi è venuto lui e si è messo pure vicino”. I due, dunque, scherzano ma non si nascondono: annunceranno presto di stare insieme?

