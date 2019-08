VITTORIO COLLINA E VANESSA STANNO ANCORA INSIEME/ Katia: “Non hai nemmeno aspettato…”

Vittorio Collina e Vanessa si sono fidanzati. È quanto emerge dai loro profili social, su cui pubblicano spesso foto che li ritraggono insieme in atteggiamento complice. L’ex di lui, Katia, non se n’è ancora fatta una ragione. La Fanelli ha accusato Vittorio di aver corso troppo, negandole persino il tempo per metabolizzare la rottura. La diatriba è andata in scena nel corso della prima registrazione di Uomini e donne, da cui è emersa anche la notizia della relazione tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. Su Vittorio e Vanessa, invece, ancora niente di ufficiale, anche se Katia sembrerebbe non avere dubbi. Il rapporto tra Collina e la single è nato qualche settimana fa a Temptation Island. All’uscita dal programma, i due hanno continuato a frequentarsi mandando su tutte le furie la Fanelli, che si è detta incredula e sgomenta soprattutto per la rottura improvvisa.

Katia Fanelli difesa da tutti

Secondo Katia, Vittorio Collina non avrebbe mai provato sentimenti autentici nei suoi confronti. Se così fosse stato, non l’avrebbe piantata in questo modo, su due piedi, per poi mettersi subito con un’altra. Katia ha rivolto parole forti al suo ex fidanzato, che a suo dire sarebbe un bugiardo. Vanessa, al contrario, l’ha difeso a spada tratta: quella falsa sarebbe proprio lei, Katia, perché Vittorio è “una persona squisita”. La diatriba tra i due è durata circa un’ora. Gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e il conduttore Filippo Bisciglia si sono schierati con la Fotonica. Il litigio, alla fine, si è risolto con l’abbraccio tra gli ex e un saluto forse definitivo.

