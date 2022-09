Vittorio De Sica com’è morto e curiosità/ Sophia Loren: “Lo porto nel cuore”

La morte di Vittorio De Sica: le cause e la malattia

Com’è morto Vittorio De Sica? Sono trascorsi tantissimi anni dalla morte del grandissimo Vittorio De Sica, uno dei padri del neorealismo e tra i più grandi maestri del cinema italiano. Nel 1974 all’età di 73 anni, Vittorio è morto a Parigi in seguito ad un’operazione chirurgica ritenuta indispensabile per curare un tumore ai polmoni. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e nel cuore della famiglia, amici, parenti, colleghi e fan. Nello stesso anno della sua morte il regista Ettore Scola gli dedicò il film “C’eravamo tanto amati”.

Alessandra Mussolini è la nipote di Sophia Loren/ "Zia? Fece un grande gesto per mamma Maria"

I funerali di Vittorio De Sica però divennero un caso come raccontato proprio dal figlio Christian De Sica in una vecchia intervista. Il figlio d’arte, infatti, ha rivelato che l’essere comunista ha impedito che si potessero celebrare funerali pomposi per il grande Vittorio. Non solo, a peggiorare la situazione anche la fama dell’attore e regista che è stato una figura moderna e in controtendenza con il sentimento politico del tempo.

SOPHIA!/ Su Rai 1 il docufilm su Sophia Loren: omaggio a una grande diva

Vittorio De Sica e il rapporto con Sophia Loren

La carriera di Vittorio De Sica è strettamente legata a quella di Sophia Loren. Proprio l’attrice, Premio Oscar per il film “La Ciociara” diretta da Sica, ha detto: “devo ringraziare mio marito e De Sica. Ho cominciato dal niente. Mia madre era una povera signora, ci morivamo di fame e siamo andate a Roma. Senza persone che credono in te non vai da nessuna parte. Incontrai Carlo Ponti, il mio futuro marito, e mi fece conoscere Vittorio De Sica. Lo porto nel cuore. Doveva fare L’oro di Napoli, stavamo nell’ufficio di De Laurentiis, non osavo dire una battuta”.

Ludovica Nasti e le dichiarazioni sul docufilm di Sophia Loren/ "Lei è un modello..."

“La Ciociara” non è stato l’unico film che la Loren ha girato con De Sica, visto che si annoverano: “Matrimonio all’italiana” e “Pane amore e…”” con la mitica scena del mambo. “Quanto mi piaceva ballare il mambo, però De Sica non era capace. La mia carriera è ancora un sogno, ho imparato dal niente. La vita mi ha insegnato tutto, mi è bastato portarla sullo schermo piano piano. Gli attori vanno nelle scuole ma io tutti i sentimenti li portavo dentro di me. Non potevo sbagliare” – ha detto la Loren.











© RIPRODUZIONE RISERVATA