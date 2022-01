Vittorio De Sica e María Mercader, genitori Christian De Sica/ Il rimpianto più grande

Il regista e attore Vittorio De Sica e l’attrice spagnola María Mercader sono stati i genitori di Christian De Sica. Il padre è considerato tra i cineasti più importanti ed influenti della storia del cinema, è stato inoltre un attore teatrale e documentarista di grande successo. Il mitico Vittorio De Sica, scomparso nel 1974, è considerato uno dei pilastri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti del cinema italiano.

Tuttora il suo nome è iconico e i suoi capolavori continuano ad essere amati dalle nuove generazioni. Tra i suoi film più popolari ci sono sicuramente sciuscià, Ladri di biciclette, Ieri, oggi, domani e Il giardino dei Finzi Contini, che hanno anche ottenuto riconoscimenti prestigiosi, come l’Oscar al miglior film in lingua straniera, premio al quale fu candidata la pellicola Matrimonio all’italiana.

Christian De Sica e il progetto naufragato sulla vita dei suoi genitori

Christian De Sica si è ritagliato uno spazio di rilievo nell’attuale panorama cinematografico italiano, in particolare grazie ai mitici cinepanettoni, nei quali ha formato una coppia simbolo insieme a Massimo Boldi. L’attore, tuttavia, ha sempre cullato un sogno personale e molto ambizioso, un progetto che non ha mai visto la luce. Infatti Christian De Sica avrebbe voluto girare ‘La porta del cielo’, il film sulla storia d’amore dei suoi genitori.

A suo dire, negli anni d’oro dei cinepanettoni, i produttori non se la sentivano di “lanciarlo” in contesti diversi rispetto a quelli a cui il pubblico era abituato. Motivo per cui il suo sogno è rimasto tale. Certo è che se Vittorio De Sica e l’attrice spagnola María Mercader fossero ancora vivi, sarebbero fieri della carriera del figlio Christian.

