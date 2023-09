Vittorio e Gabriella, chi sono i genitori di Fabrizio Corona/ Lui:”mio padre giusto e incorruttibile”

Vittorio e Gabriella, i genitori di Fabrizio Corona: “mio padre l’esempio del vero giornalismo”

Vittorio e Gabriella sono i genitori di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo dei vip si è raccontato a cuore aperto nella prima puntata di Belve di Francesca Fagnani parlando anche dei genitori. Papà Vittorio è stato più volte descritto dal figlio come il papà perfetto, un uomo di sani principi e valori. “Era incorruttibile, è l’esempio del vero giornalismo, di ciò che è giusto. Io invece ho commesso tanti errori” – ha dichiarato proprio l’ex paparazzo dei vip che ha dovuto dire addio al padre molto presto a causa di un brutto male. “Quando si è ammalato ero all’apice del successo: il tumore se lo è portato via dopo tre anni e mezzo. Quando abbiamo lavorato insieme si è reso conto di quello che avevo creato. La malattia ha poi intaccato il cervello, stava malissimo” – ha raccontato Corona parlando della malattia del padre.

Il padre Vittorio era ancora vivo quando arrivano i primi guai con la giustizia e si profila il rischio di finire in prigione. Fabrizio ricorda benissimo le parole del papà: “urlò come un pazzo e mi cacciò di casa. Non mi volle più vedere. Riuscì ad arrivare al suo capezzale, mi guardò e sorrise. La famiglia era tutta riunita, è stato un momento indimenticabile. Poi non ho più avuto il coraggio di andarlo a trovare, perché non mi sento pronto. Vorrei farlo dopo aver fatto cose importanti della mia vita”.

Fabrizio Corona: dal rapporto con il papà Vittorio a quello con mamma Gabriella

Vittorio Corona, giornalista di spessore, è stato un padre presente e importante nella vita di Fabrizio Corona. “Vittorio Corona non era solo mio padre, era il mio idolo” – ha raccontato proprio l’ex paparazzo dei vip dalla pagine di Diva e Donna. Il loro rapporto è stato poi incrinato dalle accuse di Corona, una personalità completamente opposta a quella del padre. Nella vita di Fabrizio un ruolo importante ha avuto ed ha tutt’oggi la mamma Gabriella. L’ha sempre difeso e protetto anche quando le cose andavano male.

“Solo io conosco mio figlio, sono l’unica al mondo. Solo io conosco quella parte molto bella, offuscata da questo diavolo che lui stesso dice di possedere e prende il sopravvento e gli fa combinare dei grandi guai” aveva raccontato in lacrime in una vecchia puntata del Maurizio Costanzo show parlando del figlio e della sua malattia “Lui ha un disturbo della personalità, è borderline, canalizza la sua ansia tutta sui soldi. È un’interpretazione che do io da madre, ma me l’hanno data anche gli psichiatri che l’hanno visitato in tutti questi anni. Questo tipo di disturbo si cura con l’amore” – ha confessato in lacrime mamma Gabriella che era contraria alla vita smodata del figlio – “non ero d’accordo al fatto che facesse le serate. La vita frenetica lo rende agitato. Lui sa che non condivido, sono la sua coscienza, il grillo parlante, quello che lui vorrebbe essere e non è. La stessa cosa ce l’ha con la memoria di suo padre”.











