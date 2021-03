VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA E MARINA DORIA/ Matrimonio malvisto dall’ex re d’Italia

Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria sono i genitori di Emanuele Filiberto di Savoia, il loro primo e unico figlio nato nel 1972 a un anno dalle loro nozze. La storia familiare di Vittorio Emanuele è per ovvie ragioni più nota di quella di Marina, che da giovane si è affermata soprattutto come sciatrice nautica, lo sport che praticava a livello agonistico negli anni Cinquanta e che le ha permesso di arricchire il suo palmarès di ben 4 ori mondiali. Figlia di René Italo Ricolfi Doria, industriale elvetico di origine italiana, e di Iris Amalia Benvenuti, Marina vive da sempre in Svizzera, anche se la sua famiglia è originaria del genovese. In carriera ha conquistato 23 titoli svizzeri, 12 europei e – come si è detto – 4 mondiali, in quest’ultimo caso da outsider assoluta: nessuna donna svizzera, prima di lei, era riuscita a tagliare questo traguardo.

Vittorio Emanuele di Savoia e il matrimonio contrastato con Marina Doria

Al 1954 risale il suo fidanzamento con Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di Maria José, che ha sposato con rito civile l’11 gennaio 1970 e con rito religioso il 7 ottobre 1971. Il matrimonio fu contrastato da Umberto II, che non diede il suo assenso, comportando il passaggio di tutti i diritti sul trono al cugino Amedeo di Savoia (almeno secondo i suoi sostenitori). Fu così che Vittorio Emanuele si autoproclamò ‘Re d’Italia’ nel 1969, per poi convolare a nozze comunque poco tempo dopo. Il motivo di tale astio era la provenienza non-nobile di Marina, anche se quest’ultima sarebbe discendente del marchese Francesco Giuseppe Doria (dunque, proveniente da una famiglia di cosiddetto rango ‘marchionale’). In ogni caso, Umberto II non era stato consultato, e comunque la condizione diseguale della futura sposa rappresentava per l’epoca un ostacolo. A fronte della sua insofferenza, Vittorio Emanuele emanò un decreto reale nel quale conferiva a Marina il titolo di duchessa di Sant’Anna di Valdieri.

Marina Doria parla del suo rapporto con Emanuele Filiberto

Non si hanno molte notizie sul rapporto nello specifico tra Emanuele Filiberto e i suoi genitori. Le ultime dichiarazioni di Marina risalgono al 2006, quando, in un’intervista al Corriere, si soffermò sulla gravidanza di sua nuora Clotilde (all’epoca incinta di Luisa, seconda figlia dopo Vittoria): “Abbiamo un ottimo rapporto. Lei è fantastica. Ha educato molto bene la nostra nipotina Vittoria. È coraggiosa, adora suo suocero. E ha reso mio figlio felice”. Nella stessa occasione, rispose anche a chi l’accusava di avidità: “Sono veramente interessata al denaro. Con i soldi posso invitare gente, essere generosa, fare beneficenza”.

