Vittorio Feltri vs Veronica Gentili/ “Sembra balorda, smetta di bere, una valletta?”

Torna allo scoperto il giornalista Vittorio Feltri. L’inarrestabile direttore di Libero, dopo essere finito nell’occhio del ciclone per le sue famose parole “quelli del sud sono inferiori”, specificando poi che si riferiva solo ad esclusivamente ad una questione economica, fa parlare nuovamente di se per la querelle a distanza con Veronica Gentili. La 37enne giornalista romana conduttrice del programma “Stasera Italia” in onda su Rete 4, non è storicamente “un’amica” di Feltri, e lo si è notato anche negli ultimi velenosi tweet pubblicati dal numero uno di Libero. “Povera Veronica Gentili – cinguetta il collega – sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere”. Tweet che Feltri ha pubblicato durante la messa in onda di “Stasera Italia Weekend”, mentre appunto la Gentili era in onda in diretta tv. E ancora: “Povera Veronica Gentili, mi fa pena, mi sembra balorda: si vede che beve per darsi coraggio”. Quindi un altro tweet: “Veronica Gentili che mestiere fa a Rete 4, la valletta? Non ha il fisico”.

VITTORIO FELTRI VS VERONICA GENTILE: UN ASTIO NATO GRAZIE A STRISCIA

Come detto sopra, fra i due non scorre buon sangue, e come fa notare Davide Maggio attraverso il proprio portale, non è da escludere che il rapporto fra Vittorio e Veronica sia definitivamente naufragato durante un fuori onda della Gentili mandato in onda dal tg satirico Striscia la Notizia, in cui la stessa dava dell’ubriaco al direttore di Libero. Veronica aveva fatto un passo indietro, chiedendo scusa al numero uno di Libero, ma evidentemente Feltri se l’è legata al dito, come si può notare dai numerosi tweet di cui sopra. La conduttrice di Stasera Italia aveva anche criticato le recenti affermazioni di Feltri sui meridionali, escludendo la possibilità che lo stesso giornalista bergamasco potesse essere nuovamente ospitato durante il programma da lei condotto su Rete 4: “Dopo il nostro scazzo epico – le parole della collega durante una diretta Instagram – dopo il fuorionda, dopo che lui si è comportato molto male con me, direi che stiamo bene ognuno per la sua strada. Io non sono abituata a parlare di lui, lui spesso parla di me, ma va bene così”.

Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020





