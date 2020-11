Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici/ Il loro Cupido? Una dietologa!

Vittorio Garrone è da anni il compagno di Antonella Clerici, conduttrice televisiva che questa sera debutterà su Rai Uno alla guida di “The Voice Senior”, il nuovo talent show musicale dedicato ai cantanti over 60 che prenderà lo spazio del venerdì abitualmente occupato da Tale e Quale Show, giunto al termine della sua stagione 2020, con la messa in onda della decima e ultima puntata una settimana fa e la proclamazione della vincitrice del torneo dei campioni, che risponde al nome di Lidia Schillaci. Garrone, dicevamo: fa da tempo coppia fissa con la bionda presentatrice, che in passato per anni ha tenuto in mano le redini del programma culinario “La prova del cuoco”, ma i due non hanno mai compiuto il “grande passo”. A cosa ci riferiamo? Al matrimonio, ovviamente. Il loro rapporto sembra davvero solido dall’esterno e anche gli scatti pubblicati sui social network paiono fornire ulteriori conferme a queste sensazioni. Perché, allora, il fatidico “sì” non è ancora arrivato? La risposta l’ha fornita la stessa Clerici…

VITTORIO GARRONE, COMPAGNO DI ANTONELLA CLERICI: IL MATRIMONIO…

Nel corso di un’intervista televisiva rilasciata nel 2019 a Silvia Toffanin, nell’ambito di una puntata di “Verissimo”, Antonella Clerici ha confessato di aver accarezzato l’idea di sposare Vittorio Garrone: “Sì, mi piacerebbe, e poi, come si dice, non c’è due senza tre…”. Proprio questo sembrerebbe essere il grande freno psicologico che impedisce alla coppia di convolare a nozze: la conduttrice è reduce da due importanti storie d’amore, con annesso “sì” pronunciato davanti ai testimoni, che sono naufragate e hanno lasciato cicatrici profonde nel suo cuore, che probabilmente soltanto il tempo riuscirà parzialmente a sanare. Ecco perché un nuovo matrimonio, seppure con l’amato Vittorio, ora come ora la spaventa. Inoltre, come da lei stessa affermato, non avverte il bisogno di essere per forza la moglie di qualcuno, poiché quando il sentimento è puro e sincero, come quello che c’è fra lei e Garrone, non occorre ufficializzare per forza il legame con un atto pratico. Che, comunque, non è escluso possa prossimamente arrivare…

VITTORIO GARRONE: IL SUO RITRATTO

D’altro canto, anche Vittorio Garrone, prima di conoscere Antonella Clerici, è stato sposato ed è padre di tre figli ormai grandi. Già, come si sono conosciuti lui e la Clerici? Grazie alla loro dietologa, Evelina Flachi, la quale ha deciso di organizzare una cena al buio. Secondo quanto raccontato dai diretti interessati, per Garrone è stato colpo di fulmine immediato, ma ha dovuto scontrarsi con le resistenze iniziali di “Antonellina”, intimorita dalla possibilità di iniziare una nuova storia d’amore dopo la rottura con il padre di sua figlia Maelle, Eddy Martens. Tuttavia, da autentico cunctator, Garrone non ha perso la calma e ha fatto un regalo insolito a quella che poi sarebbe diventata la sua compagna: una clessidra antica, con una lettera tesa a motivare le ragioni alla base del gesto (“Noi siamo del tempo senza tempo”). Curiosità: nel tempo libero, Vittorio Garrone adora praticare sport, fra cui vela, equitazione, trekking e sci.



