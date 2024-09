Antonella Clerici e la malattia: il ritorno in tv con È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è tornata in onda su Rai 1 con la nuova edizione di È sempre mezzogiorno, il cooking show che ha preso il via oggi pomeriggio con la prima attesissima puntata. Il ritorno sul piccolo schermo è stato per lei decisamente emozionante, ancor più dopo la difficile estate trascorsa e segnata da un tumore, fortunatamente diagnosticato in tempo e che l’ha portata ad un ricovero d’urgenza. La conduttrice, che ora è guarita dopo un lungo periodo di convalescenza, ha fatto il suo ingresso in studio proprio facendo riferimento a quanto accaduto gli scorsi mesi.

“Allora, io sono sempre un po’ emozionata ma quest’anno in particolare un po’ di più – ha ammesso, accolta dagli appalusi nello studio della trasmissione e rivolgendosi al suo pubblico – Vorrei dire grazie a tutti voi che mi avete scritto e mi avete chiesto come sto“. La conduttrice sottolinea l’ondata di affetto e supporto ricevuta dai fan durante la malattia: “Il vostro ‘come stai?’ non era il solito pettegolezzo, era davvero l’affetto che voi provate per me e io l’ho sentito arrivare tutto di colpo, e questo mi ha aiutato tantissimo” .

Antonella Clerici: “Estate iniziata con un problema di salute…“

Antonella Clerici, nella puntata di debutto della nuova edizione di È sempre mezzogiorno, ha fatto così riferimento ai problemi di salute e si è rivolta soprattutto alle donne: “È stata un’estate iniziata con un problema di salute, come sapete, molto femminile e quindi mi rivolgo a tutte le donne che sanno a cosa mi riferisco…”.

A seguire, ha raccontato come ha trascorso la sua estate per poi ringraziare nuovamente il suo pubblico, oggi incollato al piccolo schermo per assistere al suo ritorno sulla scena televisiva: “È stata un’estate come piace a me: il relax con gli amici veri, con la mia famiglia, il silenzio, senza troppa mondanità e con le cose semplici come piace a me. Adesso sono pronta a ricominciare con voi: sembra ieri, ma quando la vita è piena di tante cose, corre più veloce. Quindi grazie per essere qui, sono sicura che ci stavate aspettando”.

