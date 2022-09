Vittorio Garrone e Antonella Clerici/ ‘Salta’ il matrimonio: “Stiamo bene così”

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, sfumano le voci sul matrimonio

Salta il matrimonio tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici, ammesso e non concesso che le nozze fossero realmente nei piani della coppia. Secondo svariati rumors giornalistici, infatti, pareva che tra i due fosse arrivato il momento di compiere il grande passo. Invece, come riferito nei giorni scorsi da Il Mattino, la famosa presentatrice e l’imprenditore classe 1966 non saliranno all’altare.

A smentire ogni possibile scenario ci avrebbe pensato proprio la mitica Antonella, tramite un’intervista alla rivista Gente: “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte”, le parole della Clerici.

Antonella Clerici: “Io e Vittorio Garrone stiamo bene così”

La conduttrice quasi sessantenne ha aggiunto che “ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già“. Come risaputo, Antonella, in passato è stata sentimentalmente legata all’ex calciatore di basket Pino Motta, ma la loro storia d’amore si consumò entro un paio d’anni. Poi per cinque anni, a partire dal 2000, Antonella si è innamorata di Sergio Cossa.

Fino alla lunga relazione con Eddy Mertens, con cui è diventata mamma di Maelle, nata nel 2009. Le loro strade, quindi, si sono separate e oggi la Clerici è al fianco dell’imprenditore Vittorio Garrone. “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo“, le sue parole a Gente, a proposito del possibile matrimonio.

