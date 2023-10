Vittorio Garrone, Eddy Martens e Maelle: compagno, ex marito e figlia Antonella Clerici/ Tradimento, nozze e…

Eddy Martens e Maelle, chi sono l’ex marito e la figlia di Antonella Clerici: il tradimento e la rottura

Quando si tratta di vita privata, Antonella Clerici non è restia a raccontare il rapporto con i suoi grandi amori. Il primo è sua figlia Maelle, nata dalla relazione con Eddy Martens, suo ex marito. Un amore che finì a causa di un tradimento, come la conduttrice ha raccontato attraverso le pagine del settimanale Chi.

“Ricordo quando, sulla copertina di ‘Chi‘, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”, spiegò nell’intervista. A quel momento susseguì una dolorosa separazione, e solo qualche tempo dopo nella sua vita e nel suo cuore arrivò Vittorio Garrone.

Vittorio Garrone è oggi il compagno di Antonella Clerici. Noto imprenditore italiano, ha incontrato la conduttrice nel 2016 ed è poi iniziata la loro storia d’amore. Come lei, anche lui ha già avuto una famiglia con un’altra donna ed è padre di tre figli: Beatrice, Luca e Agnese, nati dal precedente matrimonio. Da qualche tempo ormai si vocifera di seconde nozze per Clerici, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo le quali Garrone le avrebbe fatto la fatidica proposta durante una fuga romantica in Normandia. Non è chiaro se il matrimonio sia nei loro progetti imminenti, per ora è certo che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

