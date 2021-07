Vittorio Garrone, fidanzato Antonella Clerici / Ecco come l’ha conquistata nel 2016

Vittorio Garrone è il fidanzato di Antonella Clerici. Il noto petroliere fa coppia fissa con la conduttrice dal 2016, dopo un lungo corteggiamento che evidentemente è andato a buon fine. La Clerici ha cambiato vita per l’imprenditore genovese, andando a vivere in provincia di Alessandria, dove Garrone possiede un allevamento di cavalli. Il classe 66 genovese è azionista dell’azienda Erg, insieme ai fratelli. Si tratta di una multinazionale operante nel campo del petrolio, ma anche nel settore dell’energia eolica e della telefonia. Prima di innamorarsi di Antonella Clerici, Vittorio Garrone è stato sposato; erano i tempi in cui l’imprenditore viveva in Sud America. La separazione non ha lasciato strascichi, semplicemente l’imprenditore ligure ha guardato avanti. E grazie alla dietologa Evelina Flachi, ha conosciuto la donna che sarebbe poi diventata la sua nuova fiamma.

Vittorio Garrone, il lungo corteggiamento ad Antonella Clerici

Vittorio Garrone ha subito sentito un sentimento molto forte nei confronti di Antonella, che però usciva dalla storia complicata con Eddy Martins. Vittorio Garrone non si è perso d’animo e ha saputo aspettare il momento giusto, continuando a corteggiare la conduttrice con gesti romantici e dediche molto apprezzate. Ad esempio ha acquistato per Antonella Clerici una clessidra antica, con la scritta “Noi siamo nel tempo senza tempo”. Così dopo un po’ la conduttrice ha dovuto riconoscere i suoi sentimenti e lo ha fatto con grande gioia, pubblicando un post che di fatto ufficializzava la relazione. Era Natale 2016 quando la Clerici scrisse su Instagram, sotto una loro foto insieme, “con te mi sento una regina e non ci sono abituata”.

