VITTORIO GRIGOLO/ Dalla dichiarazione Stefania Seimur alla scelta di portare l’Opera in tv (Sanremo 2020)

Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Vittorio Grigolo. Secondo alcune indiscrezioni, il famoso tenore italiano dovrebbe cantare “Bohemian Rhapsody”, celebre hit dei Queen, oltre che “E lucevan le stelle”, aria tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini. La presenza sul palco dell’Ariston andrebbe a coronare un periodo decisamente d’oro per Grigolo, recentemente acclamato alla Scala di Milano, dove ha interpretato il protagonista di “Romeo e Giulietta” di Charles Gounod. Il 25 gennaio scorso, il tenore è stato anche al centro dell’appuntamento “Grandi voci alla Scala”, un incontro in cui i tanti appassionati di opera hanno potuto ascoltare le parole di Grigolo, conoscendolo quindi meglio.

VITTORIO GRIGOLO, LA DICHIARAZIONE A STEFANIA SEIMUR

Per il grande pubblico Vittorio Grigolo non è certo comunque uno sconosciuto. Anzi, partecipando alla trasmissione di Canale 5 All together now ha chiesto alla compagna Stefania Seimur di sposarlo con una dichiarazione a favore di telecamere. “L’ho fatto perché ho pensato a tanti che erano davanti alla tv e che vorrebbero ma non hanno ancora un amore: quando scegli di fare il cantante, lirico o pop non conta, devi accettare di diventare un personaggio pubblico, e credo sia giusto che il nostro privato venga fatto conoscere non solo se accade uno scandalo ma anche per qualcosa di bello”, sono le parole del tenore riportate dal Corriere della Sera. Vittorio Grigolo è un volto noto anche per i più giovani avendo partecipato come coach ad Amici, programma da cui arriva, tra gli altri, il concorrente di Sanremo 2020 Alberto Urso, con cui ha anche duettato nel talent.

LA PARTECIPAZIONE AD AMICI

Per ovvi motivi, i due non potranno certo esibirsi insieme stasera sul palco dell’Ariston. “In teatro incontro il pubblico che viene lì e che ha dai 30 ai 60 anni, se voglio far conoscere l’opera a chi ha 12 o 25 anni come faccio? Vado ad Amici, canto Maria Maria ma a mezzanotte intono E lucean le stelle, così i giovani scoprono che la bella musica è una e comprende i Queen come Puccini”, ha detto Grigolo per spiegare anche la sua scelta di partecipare al talent di Canale 5. Sicuramente anche oggi avrà l’occasione di riportare l’opera all’attenzione di molti italiani, non solo dei più giovani, ma anche di quanti non ne hanno mai approfondito la conoscenza ritenendola un genere datato o accessibile solo a una piccola nicchia di persone.



