Vittorio Grigolo/ L’arrivo di sua figlia ha spazzato via “tutto il dolore”

VITTORIO GRIGOLO IN DIFESA DELLA MUSICA

Vittorio Grigolo è diventato papà ormai da un mese e da allora è calato il silenzio su di lui. In questo complicato momento di lockdown in cui la musica si è un po’ spenta e il Coronavirus ha portato via i live e gli incontri dal vivo in musica. Su questo il tenero ha dibattuto molto soprattutto quando ha avuto modo di parlare con la stampa o in un’intervista tv. Vittorio Grigolo spesso ha parlato di quanto sia stato sofferto questo momento, la distanza dai suoi genitori (che vivono con lui a Lugano e che hanno sentito davvero la sua mancanza). Come se questo non bastasse, dopo la fine del lockdown le cose non sono cambiate in bene e il tenore è tornato a parlare soprattutto quando gli esperti che hanno stilato le linee guida per la ripartenza delle scuole hanno messo al ‘bando’ il canto.

VITTORIO GRIGOLO DIVENTA PAPA’ E DIMENTICA IL DOLORE DEI MESI SCORSI

I problemi per via della saliva e delle famose gocce che con il canto possono arrivare ancora più lontano con il rischio di moltiplicare le possibilità di contagio e tutto questo non ha fatto altro che mettere in agitazione il tenore che ha subito rilanciato: “Trovo che sia una decisione assurda. Durante questi mesi di lockdown siamo riusciti a riaprire i nostri cuori proprio grazie alle musica. Mi metto a disposizione del comitato di esperti affinché si trovi una soluzione”. In quest’ultimo periodo, però, per Vittorio Grigolo non ci sono stati solo dolori ma anche gioie a cominciare dalla proposta di matrimonio in tv per la fidanzata Stefania Seimur e finire all’arrivo della loro bambina, nata ormai all’inizio di quest’anno rendendo felice i due e spazzando via i loro ultimi dolori. Il periodo buio per Vittorio Grigolo è finito e presto appenderà al chiodo i panni del papà per tornare ad esibirsi dal vivo in teatro e agli eventi anche in tv?



