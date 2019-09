Vittorio Gucci a Mattino5/ “Vitiligine? Quando l’ho scoperto volevo morire”

Le rivelazioni scottanti non mancano mai a Mattino 5 e ancora una volta la rivelazione sconvolgente arriva direttamente da uno degli ospiti di Federica Panicucci, Vittorio Gucci. Chi segue i programmi tv specie quelli a suon di musica, conosce già il musicista, il papà di Chica, la sigla di Lucignolo, il volto di Domenica Cinque ma anche del Saturday Night Live di Italia1. La sua presenza in tv non è mai mancata in questi anni ma spesso il sorriso sfoggiato così nasconde un dolore e qualcosa che colpisce nel profondo e anche nel caso di Vittorio Gucci è lo stesso visto che a Mattino 5 racconta lo sconvolgente momento in cui ha scoperto di soffrire di vitiligine. Lui e Federica Panicucci si conoscono da un po’ ed è proprio la conduttrice che conosce e introduce il dramma di Vittorio Gucci che poi conferma: “Quando ho scoperto di essere affatto da vitiligine, 12 o 13 anni fa, ho iniziato a macchiarmi le dite della mano, poi gli occhi. Allo specchio si nota il cambiamento, accettarlo non è stato facile. Mi hanno insultato molto in questi anni ma io l’ho vissuta molto male”.

VITTORIO GUCCI AMMETTE DI AVER PENSATO ALLA MORTE DOPO L’ARRIVO DELLA VITILIGINE

Vittorio Gucci a Mattino 5 ammette di aver subito un vero e proprio dramma. Il suo corpo ha iniziato a scolorirsi, lui ha provato a coprirsi ma poi è andato incontro anche ad una serie di disagi, compreso il mare, il sole, andare in spiaggia completamente coperti per non bruciarsi, lo sguardo della gente, la paura di essere “infettati” e le critiche: “Mi ha colpito così tanto che ho pensato a cose brutte. All’inizio sì, la malattia mi ha cambiato, non è semplice ma ho pensato alla morte. D’estate è più complicato, adesso un po’ di trucco, la barba, adesso non posso abbronzarmi perché mi brucio…” e alla fine conclude: “Certe volte mi chiedono: si attacca?”. A fine puntata entra la figlia di Vittorio che ha partecipato quest’anno a Miss Italia con la fascia di Miss Milano: “Ma come hai fatto a fare una figlia così bella…”. Le risate non mancano anche se la battuta dopo quello che ha detto Gucci sembra un po’ fuori luogo.

Ecco il video del momento:





