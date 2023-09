Vittorio Menozzi e Anita Olivieri, lite al Grande Fratello 2023/ “Puoi andare a letto senza mangiare…”

Anita Olivieri contro Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello 2023, in particolare, nel tugurio. Il budget scarseggia e il cibo non permette grandi vizi a tavola e, così, basta la voglia di un inquilino di mangiare oltre l’ora di cena per scatenare lo scontro. E’ quanto accaduto a Vittorio Menozzi che si è ritrovato Anita Olivieri contro, supportata dal resto dei tuguriati. Tutto è nato quando Vittorio ha deciso di preparare della pasta in bianco per lui e altri quattro concorrenti. Di fronte a tale gesto, Anita non ha nascosto il proprio malcontento. “Secondo me non ha senso per una persona rifare la pasta, poi fa quello che vuoi. È il principio […] Lo stai facendo per gola. Hai pranzato e hai cenato. Sei sempre tu, lo fai sempre. Stiamo nel tugurio. C’è chi non ha voglia di discutere con te e chi ci discute. Io ti sto dicendo la mia…anche io vorrei fare quello che mi pare ma siamo in 1o qua dentro…Tutti ci stiamo adattando!”, le parole di Anita.

“Ma non è vero quello che dici! Eravamo in 5 a voler la pasta..ma qual è il tuo problema? Che la pasta viene sprecata, non viene sprecata. Non ho voglia di discutere, basta, spengo l’acqua della pasta. Ma secondo voi mangio la pasta in bianco per gola? Ma stiamo scherzando – ha continuato rivolgendosi al gruppo – Ma per gola mi mangio altre 12 crepes. Io ho una fame che mi mangio i muri”, la risposta di Vittorio che, tuttavia, non ha convinto Anita.

Vittorio e Anita litigano per il cibo

Lo scontro sul cibo tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri è stato lungo e combattuto. Il modello ha provato a far capire all’amica di aver fame e di mangiare non per sfizio, ma per necessità, Secondo Anita, tuttavia, non sarebbe esattamente così. “Mio fratello è come lui, identico. Non li mangia 300 gr di pasta, ma riuscirebbe a mangiarli. Lui può andare tranquillamente a letto senza cena, non muove di fame”, ha aggiunto la Olivieri convinta del proprio pensiero.

Poi ha esortato Vittorio ad adattarsi alle esigenze di tutti e a fare un piccolo sacrificio. “Hai 23 anni, non 15 e sappi che è l’ultima volta che ti dico questa cosa perché te l’ho detta 200 volte di là e non mi va più, basta. Io lo dico per te, non ho più voglia, non sono tua madre, non sono la tua baby sitter”, ha concluso.

Ma la domanda qua è, Anita ma chi cazzo sei? #GrandeFratello pic.twitter.com/1RUwe3MJ0V — 💭 (@chiaraistyping) September 27, 2023













