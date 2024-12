Vittorio Sgarbi, chi è il critico e personaggio televisivo

In anni di onorata carriera Vittorio Sgarbi è sempre stato tutto tranne che banale, il noto volto televisivo non si è mai sottratto ai confronti, anzi, con il passare del tempo hanno fatto epoca e regalato momenti di spiccata notorietà in tv. Sono celebri alcune sue sfuriate, passate alla storia del piccolo schermo, così come molte liti, tra cui una degli ultimi anni con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, che finì in rissa: “Oggi, sui social, ci sono mie risse vecchissime e perciò sono l’unico della mia età a cui giovani chiedono selfie. Il mio pensiero sta vivendo per un tempo più lungo che per i miei coetanei” ha raccontato in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera Vittorio Sgarbi.

Il noto critico si è sempre definito una persona mite: “Posso fare una scenata se trovo un errore su un catalogo, ma si spiega con la formula che mia madre definiva dei cinque minuti: la giornata è fatta di 24 ore; per 23 ore e 55 sei normale, ma sugli altri cinque minuti si costruisce la tua leggenda” ha rivelato Vittorio Sgarbi dando dunque delle spiegazioni non banali sul suo modo di essere.

Vittorio Sgarbi vittima di bullismo da piccolo: “Vissuta una scuola di vita”

Il noto critico d’arte si è espresso poi tra le colonne del Corriere della sera sul suo passato, svelando di essere stato vittima di bullismo da piccolo, ma allo stesso tempo è riuscito a forgiarsi grazie alle esperienze vissute sulla propria pelle:

“Quella, in effetti, fu una scuola di vita che ha determinato la mia reattività. Dopo, al collegio dai Salesiani, trovai mille obblighi, l’orario, le messe tutti i giorni” le parole del volto televisivo che abbiamo visto per anni al Maurizio Costanzo Show e con un passato in politica. Tutte esperienze che hanno contribuito a segnare Vittorio Sgarbi, che ha svelato di essere diventato un trasgressore proprio grazie alle proibizioni con le quali si è ritrovato a fare i conti.

