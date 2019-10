Vittorio Sgarbi e Carla Liotto, bacio da Maurizio Costanzo/ I social: “Sei un maiale”

A quanto pare il nuovo must di Vittorio Sgarbi sono i baci. Dimenticate l’opinionista litigioso e sempre pronto a scontrarsi con tutto e tutti in nome dell’arte o dei suoi messaggi, più o meno condivisibili, perché la nuova versione di Vittorio è quello che ama e bacia tutte. Ebbene sì, con l’età che avanza sembra proprio che l’opinionista e critico d’arte abbia deciso di posare l’ascia da guerra e darsi all’amore e se nei giorni scorsi è finito sui social e tutti i siti web per via del suo bacio, vero o presunto, con la nemica di sempre Alessandra Mussolini, questa volta è finito sulla cresta dell’onda per quello con Carla Liotto. I due si sono ritrovati nella speciale puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show all’insegna delle prime volte e non sessualmente parlando, ma proprio in relazione al debutto sul palco della trasmissione condotta da Maurizio Costanzo. Fin qui tutto normale se non fosse che, suo arrivo in studio durante la presentazione, sembra che Carla volesse salutare Vittorio Sgarbi che non si è lasciato sfuggire l’occasione.

VITTORIO SGARBI BACIA CARLA LIOTTO MA…

Vittorio Sgarbi si è subito alzato e ha raggiunto la dama al centro del palco per darle il bacio che, a suo dire, lei voleva. In un primo momento lui la stringe, la piega, quasi a volerla baciare alla francese con tanto di lingua in bella mostra ma lei lo ferma e gli dice che lo bacerà come vuole lei. Lui chiude gli occhi e aspetta ricevendo solo un bacio a stampo. Inutile dire che lo Sgarbi che abbiamo visto ieri sera sembrava molto interessato (per non dire altro) alla Liotto tanto che le critiche non sono mancate sui social al grido di: “Sei un maiale!”. Vittorio Sgarbi avrà modo di rispondere a queste accuse spiegando la questione del bacio, oppure no?

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram 😂🤭 #MaurizioCostanzoShow Un post condiviso da WittyTV (@wittytv) in data: 29 Ott 2019 alle ore 5:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA