Vittorio Sgarbi e Michele Boldrin, lite a Stasera Italia/ Video: “Dici stronz*te!”

Nel corso della trasmissione “Stasera Italia” c’è stato una forte lite tra Vittorio Sgarbi e Michele Boldrin. Il critico d’arte ha infatti attaccato con parole molte dure l’economista che non è rimasto in silenzio ed ha anzi risposto per le rime. È Vittorio Sgarbi a partire all’attacco con queste parole: “Voglio dire a quel signore con la maglia gialla che dice baggianate, che la baggianata è nella sua testa che non capisce, il problema fondamentale è che non c’è democrazia se non c’è equilibrio dei poteri. Salvini ha capito che siamo teleguidati dalla magistratura”. Accuse che quindi puntano decisamente il dito verso lo stesso Boldrin e una democrazia, secondo il critico d’arte, teleguidata dalla magistratura. (Clicca qui per il video della lite).

Vittorio Sgarbi Vs Michele Boldrin: “Non capisci un caz*o!”

I toni sono successivamente diventati più duri. Vittorio Sgarbi infatti continua: “Il caso Siri è la prova di quanto tu non capisca un caz*o. Divide la lega dai 5 stelle e poi arriva il caso rixi, ridicolo, tre anni e mezzo per non aver fatto nulla, con il capo dell’anm che prende 40mila euro di corruzione”. Quindi, in chiusura di discorso, la soluzione ideale per Vittorio Sgarbi è di tornare al voto. Michele Boldrin logicamente non ci sta e risponde per le rime alle accuse: “Io vi saluto, non sono abituato né gradisco sentire gli insulti di un poveretto che ha dei problemi mentali se questo è il livello del dibattito”. Lo stesso Boldrin si rifiuta di partecipare ad un dibattito che definisce una pattumeria: “Il paese non si merita queste stron*ate televisive. L’informazione televisiva fa schifo, arrivederla. l’Italia non si merita questa pattumiera”. Scontro quindi davvero duro quello tra Sgarbi e Boldrin nel programma Stasera Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA