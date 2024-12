Figli Vittorio Sgarbi, chi sono Evelina e Alba

Nella vita di Vittorio Sgarbi non sono mai mancati gli affetti e le gioie, come i momenti in cui si è ritrovato ad abbracciare i suoi tre figli, Alba, Evelina e Carlo, anche se il noto critico d’arte ha ammesso in più occasioni che non rientravano tra i suoi piani. Nel corso di una intervista concessa nel talk di Mara Venier Domenica In, Vittorio Sgarbi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni molto curiose e che hanno fatto storcere il naso, ma come sappiamo quando Sgarbi prende la parola non è mai banale: “Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date! Però fanno ancora tempo a entrare in convento, piuttosto che trovare quei maschiacci inutili… Fate quello che volete, a me basta non sapere niente!”

I figli di Vittorio Sgarbi hanno però ammesso di aver sempre avuto a che fare con un padre presente, sempre pronto a dare una mano nel momento del bisogno: “Fa tanta scena, ma se abbiamo bisogno è sempre presente” hanno sottolineato Evelina e Alba.

Figli Vittorio Sgarbi, chi è Carlo: “Sua madre aveva smesso di prendere la pillola”

Ancora prima di mettere al mondo Evelina Sgarbi, classe 2000, e Alba, nata a Tirana nel 1998 da una notte d’amore che non ha avuto conseguenze sentimentali, Vittorio Sgarbi ha avuto il figlio Carlo, anche se la sua nascita, come dichiarato da Vittorio Sgarbi in una intervista concessa tra le colonne di Chi, non era in programma: “L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo” ha svelato il critico d’arte che ha avuto tre figli da tre donne diverse. Carlo, nato nel 1998, è nato dalla relazione tra Vittorio Sgarbi e Patrizia Brenner, stilista venuta a mancare nel 2002 a causa di una grave forma di leucemia.

Il primo dei figli di Vittorio Sgarbi, Carlo, ha però punto il padre: “Non posso essere orgoglioso perché non ho mai ricevuto un’educazione da parte tua”.