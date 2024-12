Malattia Vittorio Sgarbi: come sta oggi il critico d’arte, le sue dichiarazioni

Tra il 2020 e il 2021, Vittorio Sgarbi ha lottato contro una grave malattia: un tumore alla prostata. Una patologia grave che, stando alle ultime dichiarazioni, ha debellato, anche se oggi continua a combattere con le sue conseguenze. Il celebre critico d’arte ne ha parlato nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, rivelando come prima non desse importanza al suo corpo, e come oggi questo aspetto della sua vita sia invece notevolmente cambiato.

“Pare che io sia dimagrito e che quindi debba mangiare di più,”, ha ammesso Sgarbi, rivelando di essere oggi seguito da sua sorella e dalla sua compagna Sabrina, che “vengono a seguire i ritmi della mia giornata quotidiana.” Il critico d’arte ha quindi aggiunto: “Prima il mio corpo non lo vedevo neanche, nel senso che non mi occupavo di lui. Adesso devo vedere se riesco a dormire bene, se riesco ad andare in bagno, ho un dialogo con il corpo che non avevo avuto mai. Interessante questo dialogo? Non troppo, era meglio prima. Preferivo essergli indifferente. In ogni caso mi tiene occupato sul piano dell’agibilità, della manutenzione.” ha concluso.