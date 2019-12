Vittorio Sgarbi lite con follower/ Foto, “auguri di buone feste a tutti gli stronzi!”

Vittorio Sgarbi continua a far discutere. Risale a poche ore fa il video pubblicato su YouTube in cui il deputato del gruppo Misto ha letteralmente sbroccato in una camera d’hotel. Sgarbi, completamente nudo, si è sfogato contro gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto Catullo di Verona per avergli sottratto la schiuma da barba. “Mi hanno rubato la schiuma da barba. Non è possibile, siete dei ladri. Vi porto in Tribunale” urla nudo Vittorio Sgarbi in un video che, manco a dirlo, è diventato virale facendo si discutere, ma anche divertire il pubblico italiano. Del resto Sgarbi non è nuovo a queste scenate che lo rendono protagonista anche negli studi televisivi di cui è spesso ospite. Come dimenticare la sfuriata contro Vladimir Luxuria andata in scena a Live – Non è la D’Urso: “eri un uomo travestito da donna. Sei stata un uomo o no? Non mentire. Ce l’hai il ca*zo o no? Ce l’hai o no? Io ho sempre avuto grande rispetto di te. Io amo i travestiti, li amo e non mi rompere il caz*o a me”.

Vittorio Sgarbi: la foto in Chiesa che fa discutere

Dopo il video choc di Vittorio Sgarbi nudo che inveisce contro i dipendenti dell’aereoporto di Verona, il critico d’arte è tornato a discutere con una foto pubblicata su Instagram. Nella foto si vede il critico d’arte in Chiesa seduto accanto ad un prete intento a leggere. La foto è stata accompagnata dalla didascalia “Il diavolo e l’acqua santa” con tanto di hashtag #sgarbeide #linguaglossa#chiesamadredilinguaglossa #sicilia#chiesedisicilia. La foto non è certo passata inosservata, visto che tanti follower hanno criticato questa sua scelta. “Alla sua veneranda età, posta sempre più scemenze” scrive un utente a cui Sgarbi replica: “la vera “scemenza” è il suo inutile commento. Lei non sa cosa sia l’ironia. Lei è una poveretta che per esistere deve scrivere una stronzata. Nonostante tutto, auguri di buone feste. A lei è a tutti gli stronzi come lei”. Non mancano commenti di ironia da parte dei followers che scrivono “Pensa se il prete interferisse con la sua lettura cosa sarebbe in grado di dirgli”. Non solo, c’è anche chi trova la foto fantastica precisando “Vedo solo acqua Santa!!!”.

Vittorio Sgarbi: “non può durare un governo con due perdenti che governano”

Al di là delle infuriate social, Vittorio Sgarbi non delude neppure quando è ospite dei programmi televisivi. Recentemente durante una puntata di “Stasera Italia”, il critico d’arte ha puntato il dito contro l’attuale governo dicendo: “questo governo è intimamente mafioso. Non può durare un governo contro il popolo, con due perdenti che governano”. Sgarbi ha prontamente precisato: “ha vinto le elezioni il centrodestra con il 37% e chi ha vinto è fuorigioco. Chi ha perso governa e chi ha perso più di tutti, il Partito Democratico, ha i ministri di prima. Non è tollerabile” riferendosi ai risultati delle ultime elezioni politiche e di come al momento a governare non ci sia la coalizione vincitrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO SGARBI (@vittoriosgarbi) in data: 21 Dic 2019 alle ore 10:57 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA