Vittorio Zucconi è morto/ La storica firma di Repubblica vinta da una lunga malattia

E’ morto Vittorio Zucconi. Lo storico giornalista italiano naturalizzato statunitense si è spento quest’oggi, 26 maggio 2019, all’età di 74 anni. Avrebbe dovuto compiere gli anni il prossimo 16 agosto, ma una malattia che lo aveva colpito tempo fa, se l’è portato via. Nell’ultimo anno le sue condizioni fisiche erano visibilmente peggiorate, e forse anche per questo aveva lasciato lo scorso mese di giugno, di questi tempi, la direzione giornalistica di Radio Capital. Sposato dal 1969 con Alisa Tibaldi, e padre di due figli, Chiara e Guido, Zucconi è morto nel giorno delle elezioni europee che lo stesso ha definito più volte attraverso il proprio profilo Twitter “eurobuffonata”. La sua posizione era in netto contrasto con il governo attuale composto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega e spesso e volentieri non faceva nulla per nasconderlo, come quando il 19 aprile cinguettò: «Questa europea fra Giggino e Felpino non è campagna elettorale, è un rissa apparente di bisbetici al mercatino per strapparsi le ultime ciabatte cinesi. Squallore contrattuale».

VITTORIO ZUCCONI È MORTO

Presenza costante e molto seguita sui social, l’ultimo suo messaggio risale a inizio mese, precisamente al 3 di maggio, l’ultimo “attacco” sottile al governo: «La manutenzione di strade e ponti – scriveva – è il primo sintomo del collasso di uno Stato». Giornalista di Repubblica ed ex direttore dello spazio web dell’omonima testata giornalistica, aveva lavorato anche al quotidiano La Stampa come corrispondente da Bruxelles e da Washington. Negli anni ’70, invece, lavorava come giornalista del Corriere della Sera, corrispondente da Mosca durante il periodo della Guerra Fredda. Zucconi era noto per la sua carriera impeccabile da giornalista ma anche per il suo attivismo in prima linea contro la pena di morte negli Stati Uniti. Numerosi i riconoscimenti giornalistici ricevuti negli anni, fra cui il “Saint Vincent”, il “Premiolino”, il “Trento”, il “Max David”, “L’Estense” e il “Lucchetta”. Ha ricevuto anche il Premio America nel 2015, conferitogli dalla Fondazione Italia Usa.

