Viva l’Italia/ Video, su Rai 3 il film con Michele Placido (oggi, 31 gennaio 2020)

Viva l’Italia arricchisce la prima serata di oggi, venerdì 31 gennaio, in onda dalle ore 21.20 su Rai 3. Il film è stato realizzato nel 2012 e prodotto da Italian International Film e Rai Cinema, con la distribuzione gestita da 01 Distribution. La fotografia è stata curata da Alessandro Pesci, con il montaggio di Patrizio Marone, le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia e la scenografia di Sonia Peng. Il film è tratto da soggetto e sceneggiatura di Edoardo Maria Falcone e Massimiliano Bruno, con quest’ultimo che è anche il regista di questo lavoro. Nel corso della sua carriera, Bruno è stato sceneggiatore di diversi prodotti televisivi, da Un medico in famiglia a I Cesaroni, da L’ispettore Coliandro a Quelli che il calcio. Protagonista principale è il performer romano Raoul Bova, vincitore di un Nastro d’Argento per Sbirri e di due nomination ai David di Donatello per Palermo Milano solo andata e La nostra vita. Viene affiancato da Michele Placido, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo del commissario di Polizia Cattani in La piovra e tre volte candidato al Leone d’Oro a Venezia. Di recente l’attore è stato letteralmente sommerso dalla passione del pubblico sui social network ospite di “20 anni che siamo italiani”. Presente anche l’attrice Ambra Angiolini, vincitrice del David di Donatello grazie a Saturno Contro. Il cast viene completato da Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Edoardo Leo, Sarah Felberbaum, Stefano Fresi e Rolando Ravello.

Viva l’Italia, la trama del film

Viva l’Italia è incentrato sulle vicende di Michele Spagnolo, leader del partito politico Viva l’Italia che ha sempre dato più importanza ai suoi interessi che a quelli del paese. Ha raccomandato i suoi tre figli per lavori importanti: Valerio, Riccardo e Susanna. Valerio dirige una struttura ristorativa, ma non sa che viene tradito dalla moglie e odiato dal figlio. Riccardo è un medico presso un reparto di geriatria di scarso livello a causa di un primario egoista. Susanna è attrice di fiction televisive pur non sapendo recitare ed è alle prese con uno stalker. Michele si sente male mentre si trova con la sua amante e perde ogni freno inibitore, senza avere più la capacità di conservare alcun segreto. Rivela i tradimenti alla moglie e i suoi imbrogli politici. Per i suoi tre figli, la vita inizia a ripartire con riscontri positivi, mentre Michele esorta i cittadini a partecipare alla vita politica e viene considerato come il primo pentito politico italiano di sempre.

Video: il trailer di Viva l’Italia





