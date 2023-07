Viva Rai 2 di Fiorello bloccato/ Lo show assente nei nuovi palinsesti Rai per alcuni problemi: cos’è accaduto

Fiorello e il suo Viva Rai2 assenti nei nuovi palinsesti della Rai: cosa sta accadendo

Venerdì 7 luglio, presso gli studi Rai di Napoli, sono stati presentati i palinsesti Rai 2023-2024. Molte le novità, come ogni anno, e le indiscrezioni che sono confermate. Tra queste spicca l’assenza di Viva Rai2, programma portato al successo da Rosario Fiorello.

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha speso qualche parola su questa assenza, dichiarando: “Grazie a Rosario, ha fatto un programma incredibile, forse uno dei programmi più moderni ed innovativi. Riuscire a fare uno show di prima serata in strada e alle 7 di mattino, credo che sia una formula incredibilmente nuova che abbiamo avuto modo di avere a nostra disposizione”. Ma qual è il motivo di questa assenza?

Problemi per Viva Rai2 di Fiorello: Roberto Sergio spiega perché

Dopo i ringraziamenti di rito, Roberto Sergio ha spiegato il perché della non citazione del programma Viva Rai2 nel palinsesto: “Come sapete c’è la volontà della Rai di proseguire, credo che Rosario abbia voglia di proseguire, ma c’è un tema ancora da risolvere: Via Asiago 10, non è solo legato alla Rai, ma ci abitano delle persone, ci sono dei condomini. Con il mio staff ed io in prima persona cercherò di collaborare con i condomini di trovare una sintesi che consenta a Rosario a novembre di riprendere lo show”.

Si sta comunque cercando una soluzione in tempi rapidi: “Faremo di tutto perché questo possa accadere dopo un ulteriore e straordinario ringraziamento per quello che Rosario ha fatto e sempre fatto in Rai perché è un grande uomo Rai”. Attendiamo quindi sviluppi della vicenda nei prossimi giorni sul programma di Fiorello, la quasi certezza è che ci farà compagnia anche nella prossima stagione.

