Viva Rai 2, incidente hot durante la puntata/ “Ballerina senza biancheria intima”, ecco cosa è successo

Incidente hot a Viva Rai 2: ecco cosa è successo durante la puntata

Quando si parla di Viva Rai 2 con Fiorello gaffe, scherzi, e siparietti sono all’ordine del giorno; non è un caso sia uno dei programmi più apprezzati dal pubblico. Questa volta, però, si è verificato un piccolo incidente a luci rossi che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare.

Sonia Sarno in versione Sandy di "Grease" a Viva Rai2!/ Gag con Fiorello per la conduttrice del Tg1

Durante vari balletti, stacchetti musicali e quant’altro le telecamere hanno ripreso un ballerino che ha sollevato la sua collega per la coreografia. A causa della presa, però, alla ballerina si è sollevata la gonna e in molti hanno notato non indossasse biancheria intima. Insomma, una scena piuttosto curiosa che non è la prima volta accade allo showman e che ha strappato una risata a molti.

Fiorello, bordata a X Factor su Morgan/ "Se lo prendete per fare Morgan, non sorprendetevi se poi lo fa"

Viva Rai 2, si apre il caso sul bodyguard con la ‘croce celtica’: Rai infuriata?

Nella giornata d’esordio dello show, è scoppiato un vero e proprio caso in Rai con annesse diverse polemiche del pubblico. In una ripresa, si nota in bella vista il boyguard di Fiorello indossare una collana con una croce celtica. Il dettaglio non è passato inosservato sul web, che ha protestato sull’accaduto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Rai si sarebbe infuriata a causa di questo episodio considerando che il simbolo è apparso in diretta televisivo. Il possessore della colonnina è risultato lavorare per un’agenzia esterna Amt Dual Service. La Rete pubblica, dunque, avrebbe ammonito la società che si occupa in appalto della sicurezza del programma, affinché “episodi simili non si verifichino mai più“. In molti sul web si sono schierati contro l’episodio, ma c’è anche qualcuno che ha preso tutto con leggerezza limitandosi a fare dell’ironia.

Fiorello e Mahmood ringraziati da Whoopi Goldberg in Usa/ "Meraviglioso": la reazione dopo omaggio VivaRai2

© RIPRODUZIONE RISERVATA