Viva Raiplay, Fiorello/ Anticipazioni 22 novembre: Marco D’Amore e Nek ospiti

Torna anche questa sera l’appuntamento con Viva Raiplay, lo show condotto da Rosario Fiorello sulla piattaforma streaming della Rai. Il one-man show continua a macinare successi e questa sera torna a regalare al pubblico momenti divertenti, anche grazie alla presenza di nuovi ospiti molto amati dal pubblico a casa. Il profilo Twitter di Rayplay annuncia infatti la presenza in studio di Marco D’Amore. Stiamo parlando dell’attore noto soprattutto il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra. D’Amore è da poco tornato al cinema con “L’Immortale”, pellicola spin-off di Gomorra, nonché introduttiva a quella che sarà la quinta stagione della fortunata serie di Sky Atlantic. Cosa si sarà inventato Fiorello per accogliere l’apprezzato attore?

Viva Raiplay, anticipazioni 22 novembre: Nek e Enzo Avitabile ospiti

Marco D’Amore non sarà però l’unico ospite del nuovo appuntamento di Viva Raiplay. Non mancheranno momenti dedicati alla grande musica e sul palco col lo showman salirà anche Nek. Il cantante e Fiorello sicuramente diletteranno il pubblico con un duetto. Si continua però con la grande musica: sul palco di Viva Raiplay salirà infatti anche Enzo Avitabile che si esibirà per il pubblico a casa e per quello presente in studio. Infine, tra gli ospiti annunciati, anche la giovane cantante Sorah Rionda, una bravissima cantante che ci trasporterò nelle sue origini cubane con la sua soave voce. Una serata, dunque ricca di emozioni, allietata sicuramente anche dai monologhi di Fiorello.

Viva Raiplay, anticipazioni e cast

Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, per la regia di Piergiorgio Camilli. Il cast dello show come sempre è composto da il maestro Enrico Cremonesi, il fidato Danti, gli snodati Urban Theory, i tre Gemelli di Guidonia e il giovane regista Phaim Bhuiyan. Infine non mancherà Vincenzo Mollica in versione pupazzo/Muppet. Di Mollica infatti c’è soltanto la voce. Appuntamento dunque per questa sera, 20.35 circa, sulla piattaforma streaming della Rai.





