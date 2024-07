Nek, il matrimonio della figlia Martina e le dediche per la moglie Patrizia Vacondio/ “Ti sposerei sempre!”

Sono decenni che Nek, con la potenza della sua voce e la qualità della sua poetica, primeggia nel panorama italiano e per lui, il successo, non conosce segreti. Altrettanti sono forse gli anni di grandi soddisfazioni anche personali; la vita privata del cantante è impreziosita da un legame viscerale, romantico, con sua moglie Patrizia Vacondio. Dal matrimonio del 2006 la love story tra i due prosegue spedita verso il traguardo dei vent’anni e soprattutto sui social è proprio Nek a ricordare agli appassionati quanto sia sempre più innamorato ogni giorno che passa.

Proprio alcuni giorni fa Nek aveva raccontato sui social un momento decisamente unico e toccante: il cantante – come racconta Il Resto del Carlino ha avuto l’onore di accompagnare all’altare la figlia adottiva Martina Imarisio Neviani, nata da una relazione precedente della moglie Patrizia Vacondio. Il tenero momento è stato tra l’altro condiviso con il padre biologico della giovane, un momento che sicuramente la giovane non dimenticherà per il resto della sua vita.

Nek, quanta dolcezza sui social per la moglie Patrizia Vacondio: “Sei il pilastro della nostra famiglia…”

Tornando alla bellezza dell’amore tra Nek e la moglie Patrizia Vacondio, come anticipato è soprattutto sui social che il cantante ama condividere momenti e dediche romantiche. Spicca il giorno dell’anniversario di matrimonio, proprio di recente: “Lo rifarei ogni giorno, ed è per sempre!”. Altrettanto al miele la dedica per il giorno del compleanno festeggiato di recente: “Auguri amore mio; sei il pilastro della nostra famiglia. Sei una garanzia su tutto e grazie a Dio hai sempre il sorriso sulle labbra. Ti auguro tanta felicità e tanto tempo per viverla”.











