Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 12 dicembre: il Volo e Fulminacci

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Continua la settimana di Viva Raiplay con un nuovo appuntamento. La diretta di Fiorello torna oggi, giovedì 12 dicembre 2019, sull’ormai ben nota piattaforma streaming della Rai. Lo showman, dopo la grande serata di ieri che ha visto sul palco artisti del calibro di Tiziano Ferro e Michele Bravi, si prepara a replicare questa sera con un’altra serie di importanti ospiti. Una di questi è la bellissima e bravissima Serena Rossi. La cantante sarà sul palco con Fiorello e potrebbe regalare al pubblico uno dei brani del nuovo capitolo di Frozen, film della Disney nel quale la Rossi è la voce di Anna, sorella della Regina dei ghiacci Elsa. L’attrice e Fiorello potrebbero essere dunque i protagonisti di un n uovo duetto questa sera a Viva Raiplay. Ma gli ospiti non finiscono qui.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 12 DICEMBRE

Il profilo Twitter di Viva Raiplay ci svela che questa sera, 12 dicembre, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai, ci sarà anche il Volo. I tre famosissimi e amati tenori – Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone – calcheranno il palco dello show di Rosario Fiorello e dedicheranno al pubblico alcuni dei loro più grandi successi. Grande musica, dunque, anche nel nuovo appuntamento con Viva Raiplay, anche perché gli artisti musicali non finiscono qui. Fiorello ospita stasera anche Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci. Per chi non lo conoscesse è un giovane cantautore, classe 1997 di Roma, che prima di ottenere successo nel mondo della musica ha esordito come attore.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Grande ospiti dunque nell’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 12 dicembre 2019. Ricordiamo infine che nel corso della diretta Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA