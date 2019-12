Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 20 dicembre: arriva Jovanotti!

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Ultimo appuntamento settimanale ma anche dell’anno 2019 per Viva Raiplay, lo show condotto da Fiorello in diretta streaming. Si conclude infatti questa sera la prima parte di questo varierà che è riuscito a conquistare un ottimo risultato in fatto di ascolti, nonostante lo show sia in onda, appunto, sulla piattaforma streaming di Raiplay. E per quest’ultima puntata del 2019 Fiorello è pronto a stupire, se possibile, ancora di più i suoi spettatori. Un finale col botto, dunque, per il conduttore che stasera porta sul palco Jovanotti. Il cantante non si esibirà soltanto in duetto con Fiorello ma porterà in scena il suo Jova Party. Stiamo parlando dello show musicale che l’artista ha portato sulle spiagge italiane questa estate e che ha fatto scatenare migliaia di persone.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 20 DICEMBRE

Il Jova Beach Party, il tour di Lorenzo Jovanotti, è stato uno degli eventi più importanti dell’anno. A confermarlo è stato anche il premio “Best Show 2019”, consegnato all’artista e a tutto il team che ha contribuito a mettere su l’evento. Una grandissima soddisfazione per Jovanotti che ha portato in scena uno spettacolo totalmente inedito con il quale è riuscito a coinvolgere dai più piccoli agli anziani. Questa sera il Jova Party sarà non su di una spiaggia ma sul palco di Viva Raiplay, con un Fiorello che di certo non risparmierà le energie. Un finale dunque in grande stile per lo show che, ricordiamo, andrà in onda questa sera, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 20.35 sulla piattaforma OTT Rai.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

C’è dunque tanta attesa per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 20 dicembre 2019. Ricordiamo infine che nel corso della diretta Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





