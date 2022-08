Viviana Bazzani: “Simone Rugiati? Un cafone”/ “No al GF Vip? Ricordo quando era lui a chiedere articoli…”

Simone Rugiati dice no al GF Vip 7: Viviana Bazzani attacca

Uno degli ultimi indizi lanciati da Alfonso Signorini in merito ai concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato la presenza di un Vip molto bravo in cucina. Si è dunque pensato subito ad uno chef noto al pubblico italiano e, tra i nomi possibili, è spuntato quello di Simone Rugiati. Quest’ultimo ha però tenuto a replicare subito all’indiscrezione, smentendo – con tono anche alquanto infastidito – la sua partecipazione al reality.

La replica e il tono usato da Rugiati non sono però piaciuto ad un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha quindi deciso di dire la sua, replicando allo chef. Lei è Viviana Bazzani e, come riportano le colleghe di Blogtivvù, ha affidato a TikTok il suo attacco a Rugiati.

Viviana Bazzani: “Simone Rugiati? Quando era lui a chiedere articoli…”

“Parliamo di lui, Simone Rugiati, che è uno chef. – ha esordito la Bazzani – Ma soprattutto di quella brutta esternazione che ha fatto sui suoi social nei confronti di chi come me e come tanti miei colleghi trattano gossip. Ma andiamo per ordine. Qualche giorno fa, il professore Alfonso Signorini ha dato un altro indizio su un papabile inquilino dicendo che aveva un cappello da chef e che aveva già in precedenza partecipato a un reality. Tutti abbiamo pensato a lui. Lui anni fa aveva fatto l’Isola dei Famosi. Vi ricordate? Aveva anche intossicato diversi naufraghi. Ma va bene lasciamo stare. Molto cafone, consentitemi questo termine.”

A questo punto Viviana Bazzani ha punzecchiato Simone Rugiati, portando a galla un retroscena: “Va bene così però vorrei ricordare a questo giovanissimo spadellatore di cucina, ti ricordi quando eri tu che chiedevi ai tuoi amici giornalisti di scriverti gli articoli? Ma forse queste cose te le sei dimenticate…” Chissà se lui replicherà…

