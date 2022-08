Simone Rugiati al Grande Fratello Vip 7? Chef smentisce/ “Non lo faccio, sfigati!”

Simone Rugiati smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7

Mentre proseguono senza sosta i rumors sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, ecco arrivare una ferma smentita in merito ad una delle recenti indiscrezioni. Simone Rugiati non farà parte del reality condotto da Alfonso Signorini: lo chef lo ha fatto sapere con un commento che non lascia spazio ad alcuna differente interpretazione. Ma da dove spuntava fuori il nome di Rugiati come possibile concorrente del GF Vip? Tutto era nato dopo il nuovo indizio social lanciato dal padrone di casa nei giorni scorsi: “Quinto indizio, in arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello”, aveva scritto Signorini, allegando la foto di un cappello da chef.

Tra i vari nomi avanzati dagli utenti – da Antonino Cannavacciuolo, Ernst Knam, Damiano Carrara a Bruno Barbieri e Chef Rubio – era stato avanzato anche quello di Simone Rugiati per l’appartenenza al mondo della ristorazione. Da anni infatti all’attività di chef ha associato quella televisiva con il programma Cuochi e Fiamme. E’ stato anche tra i conduttori di Tu si que vales e concorrente di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi, dopo l’esordio a La prova del cuoco di Antonella Clerici.

Simone Rugiati sbotta sui social dopo le indiscrezioni sul suo conto

Simone Rugiati, dunque, non è affatto nuovo alle dinamiche televisive e dei reality show, ma a quanto pare il Grande Fratello Vip non sarebbe affatto nei suoi piani e la notizia lo avrebbe in qualche modo infastidito al punto da commentare nelle sue Instagram Stories l’indiscrezione partita da Amedeo Venza e diffusa poi da numerosi siti e pagine social: “Signorini e signorine non lo faccio, tranquilli. Fate ridere tutti”, ha scritto Simone Rugiati allegando l’immagine del post di una fanpage, Grande_Fratello_TV.

Proprio quest’ultima sarebbe stata contattata da Simone Rugiati che in toni coloriti ha ancora una volta smentito la sua partecipazione scrivendo: “We sfigati! Son settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli. Salutate Signorini da parte mia… Io con voi nulla a che fare”. Si tratta di un commento reso pubblico dalla stessa pagina Instagram che a sua volta non ha preso affatto bene i toni dello chef, replicando: “Simone Rugiati e la sua educazione. Da non prendere esempio. Con tutti il rispetto: ma qui di ridicolo e imbarazzante ci sei solo tu. Buona vita”.

