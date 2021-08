Viviana, mamma Marcell Jacobs “Le accuse di doping? Ragazzo pulito”/ “Non mi toccano”

Marcell Jacobs è l’uomo del momento. La vittoria, per molti incredibile, dell’oro ai 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo rimarrà nella storia. A gioire del suo successo anche la mamma, la signora Viviana, che ai microfoni di Estate in diretta su Rai 1 ha commentato il trionfo di suo figlio. “Marcell aveva veramente potenziale ma gli mancava quel clic per prendere consapevolezza su ciò che erano le sue potenzialità”, ha esordito la donna. Felice è anche il padre di Marcell, con il quale sta riallacciando i rapporti poco a poco: “So che gli ha mandato un messaggio e lui gli ha detto ‘Sai chi sei, fai quello che devi fare’.” ha rivelato la signora Viviana, che ha poi risposto alle critiche per l’inglese di suo figlio “Lui ha rifiutato il fatto di essere americano come risposta al fatto che il padre l’avesse rifiutato. Sono quindi pochi mesi che sta studiando inglese.”

Ius soli sportivo in Italia: cos'è e come funziona/ Minori stranieri tesserabili, ma…

Marcell Jacobs e i sospetti di doping: parla la mamma

Proprio in merito al recupero del rapporto di Marcell Jacobs col padre, la signora Viviana ha dichiarato: “Certo che lo appoggio. Già nel 2008 ho portato Marcell negli Stati Uniti a conoscerlo un’altra volta per una riunione di famiglia, purtroppo non ha avuto un grande risultato quell’incontro.” Intanto la stampa americana ha lanciato dubbi su Jacobs, arrivando a parlare di doping. La risposta della mamma dell’atleta è stata: “Non mi toccano perché so che Marcell è un ragazzo pulito, vedo i suoi allenamenti, la sua alimentazione, come vive… Il suo doping è la vita, non è stressato dalla vita e dal vincere, lui è serenissimo. Queste accuse non mi toccano per niente!”, ha infine ribadito.

LEGGI ANCHE:

Marcell Jacobs: "So a malapena il nome di mio padre"/ "Mi sento al 100% italiano"Stampa estera vs Jacobs “Mai sceso sotto i 10 secondi…”/ Schwazer: “accuse tristi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA