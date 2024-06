Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs/ “Mio padre? Da bimbo non lo ricordo: a scuola dovevo…”

MARCELL JACOBS, IL CORAGGIO DELLA MAMMA: “PER NON FARMI MANCARE NULLA…”

Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs: chi sono la madre e il padre del velocista e cosa sappiamo della delicata storia del velocista azzurro e campione olimpionico di Tokyo 2020? Questa sera, in occasione della prestigiosa kermesse degli Europei di atletica leggera di Roma, il 29enne di origini texane ma oramai italiano sarà protagonista della semifinale dei 100 metri, sperando di ottenere il visto per la finale della specialità più importante del cartellone di gare e in programma domani. E, in attesa di vedere come se la caverà in pista Jacobs, possiamo raccontare chi sono i suoi genitori e soprattutto il modo in cui la signora Viviana l’ha cresciuto da solo, dopo la separazione da quel papà di cui comunque oggi Marcell porta ancora il nome.

Diretta Marcell Jacobs 100 metri/ Streaming video Rai 2: finale con Ali! (Europei atletica 2024, 8 giugno)

Per scoprire chi sono Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di trent’anni: è il settembre del 1994 quando, a El Paso, nasceva il figlio di Lamont Jacobs e Viviana Masini. Il primo era un militare statunitense in servizio presso una caserma in Italia (a Vicenza) e, dopo la scintilla scoccata con la futura compagna, i due avevano avuto il piccolo Marcell mentre vivevano in Texas: tuttavia, quando il signor Jacobs venne mandato in Corea del Sud ecco la rottura, con la donna che scelse -con un bambino di pochi giorni- di non seguirlo e tornare più tardi nel suo Paese, a Desenzano del Garda per crescerlo da sola. Questa separazione, ricomposta col tempo e dopo che il velocista era finito sotto i riflettori, ha segnato l’infanzia di Marcell Jacobs ma, allo stesso tempo, reso più saldo il legame con la mamma.

Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l'ex compagna/ "Primo figlio? Ero un ragazzo, l'ho vissuta male e..."

LAMONT JACOBS, “MIO PADRE? CON LUI C’ERA UN MURO, LO ODIAVO: POI PERO’…”

“Lei mi ha dato tutto quello che poteva, cercando di non farmi mancare nulla: pur di farmi andare al mare con i miei nonni restava anche a casa a lavorare”: scoprendo la vicenda umana di Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs, si nota come nelle parole del velocista italo-americano vi sia grande riconoscenza verso la donna che ha scelto di crescerlo senza l’aiuto del padre e ha sacrificato se stessa per consentirgli di arrivare al punto in cui è oggi. “Mio padre? Alla fine l’ho perdonato, però all’inizio non esisteva per me” aveva raccontato in una intervista dopo la gloria olimpica, ammettendo di aver rivisto il signor Lamont tempo fa, nel 2008: “Era in America ma, non parlando bene l’inglese, non mi sono mai rapportato tanto a lui” aveva confessato.

Daniel Osvaldo, chi è la nuova fidanzata Elena Mannucci/ "Rimasto folgorato in una intervista a Firenze"

Ma quali sono oggi i rapporti tra Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs? Come sappiamo la donna, una volta tornata in Italia, si è dedicata a quel figlio avuto da una precedente relazione prima di trovare un nuovo compagno e dare alla luce Jacopo e Nicolò, i fratelli minori dell’atleta. “Mio padre non lo ricordo da bambino (…) I miei amici mi chiedevano chi fosse il mio papà e io rispondevo ‘Non esiste’: a scuola ero in difficoltà quando disegnavo la mia famiglia” aveva raccontato al ‘Corriere’, spiegando che quel muro creatosi col papà era dovuto alla situazione vissuta da bambino. Eppure, grazie al supporto di un mental coach, il velocista ha fatto il primo passo: “Lo odiavo per essere scomparso, poi ho deciso di ribaltare prospettiva” aveva raccontato, accennando al fatto di apprezzare Lamont per la struttura fisica e i muscoli che gli ha ‘dato’, ringraziando l’uomo che aveva giudicato “senza sapere nulla di lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA