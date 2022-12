Lamont Jacobs, padre Marcell Jacobs/ “Giudicato senza sapere nulla: lo odiavo ma…”

LAMONT JACOBS, CHI E’ IL PADRE DI MARCELL?

Chi è Lamont Jacobs, padre di Marcell Jacobs, il papà mai avuto dal velocista italo-americano e campione olimpico? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin torna nella veste natalizia de “Le storie” e ripropone il meglio delle interviste realizzate dalla padrona di casa in questo 2022. E in questa sorta di Best Of dell’anno che va a concludersi non poteva mancare l’ospitata in esclusiva di Jacobs in compagnia della moglie, Nicole Daza: inevitabilmente i riflettori si accenderanno dunque anche sui genitori di Marcell; e se di mamma Viviana Masini parliamo in un articolo a parte, qui scopriamo chi è il signor Lamont e cosa sappiamo della sua travagliata storia.

"Dybala è figlio di Scaloni": incredibile teoria social/ "Non gioca per questo..."

Marcell nacque infatti nel dicembre del 1994, il giorno dopo Natale, in quel di El Paso (Texas) da Lamont Jacobs e Viviana Masini: già veterano di guerra ed ex marine, il destino dell’uomo si è intrecciato a quello della futura mamma di Lamont Marcell Jr. quando questi si trovava di stanza nella Caserma Ederle di Vicenza; dal loro incontro nacque successivamente negli Stati Uniti il loro figlio anche se, pochi giorni dopo la sua venuta al monto, il signor Lamont venne stanziato nella lontana Corea del Sud e la signora Masini, con un gesto coraggioso, scelse di non seguirlo e di tornarsene in Italia, a Desenzano del Garda, dove scelse di crescere la propria famiglia. Da allora, pian piano, Lamont Sr. scomparve dalle loro vite e il piccolo Marcell crebbe con l’ombra di un papà perduto e che, per sua stessa ammissione, avrebbe ritrovato solamente tanti anni dopo.

Pantani, "Gravi violazioni sui controlli"/ Anomalie" su esclusione dal Giro d'Italia

MARCELL JACOBS, “HO ODIATO MIO PADRE. NOZZE? AVREI VOLUTO CHE…”

“L’ho odiato per essere scomparso, ma poi col tempo ho ribaltato la prospettiva: mi ha dato la vita, muscoli pazzeschi, la velocità” aveva raccontato Marcell Jacobas a proposito del padre nel corso di una delle tante interviste concesse quando i riflettori si erano accesi su di lui a seguito delle medaglie conquistate alle Olimpiadi di Tokyo. “L’ho giudicato senza sapere nulla di lui” aveva aggiunto il velocista che, negli anni, si è riconciliato col papà pur senza avere l’occasione di rivederlo alle proprie nozze. “Sta vivendo un momento particolare” aveva detto proprio Jacobs alla Toffanin in occasione della sopra menzionata ospitata a “Verissimo”, aggiungendo di non aver voluto far pesare una scelta del genere sul genitore.

Totti-Noemi Bocchi, prima lite di coppia in pubblico/ Animato confronto a cena fuori

“Mi avrebbe fatto piacere averlo per sfruttare quell’occasione (…) Alla fine però rispetto la sua decisione, c’erano anche tanti altri parenti con cui abbiamo condiviso questo importante momento” aveva chiosato Marcell a proposito del matrimonio con Nicole Daza e l’assenza del padre quel giorno. Ad ogni modo pare che, dopo anni di gelo, a fare il primo passo verso una prima riconciliazione fosse stato proprio papà Lamont, prima della famosa finale dei 100 metri che aveva consacrato il figlio nella kermesse giapponese. “Grazie anche a una mental coach ho poi perdonato mio papà: avevo chiuso una porta che non ho mai riaperto” aveva ammesso Marcell, ricordando l’importanza del consiglio di riavvicinarsi al padre e con questo pezzo della sua famiglia perso per tanto tempo: in questo modo ha fatto i conti con la propria storia e, al contempo, ha ottenuto pure risultati miglior in pista dato che “è incredibile la potenza dell’energia che si muove dopo che abbatti un muro…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA