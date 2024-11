Vlad e Sergey favoriti per la vittoria finale di Tu si que vales 2024?

Vlad e Sergey scalpitano in vista in finale di Tu si que vales 2024, in onda questa sera su Canale 5. La coppia di acrobati punta in alto e sogna di agguantare il primo premio da 100.000 euro in gettoni d’oro. I due concorrenti arrivano a questo appuntamento con il morale a mille, dopo aver fatto il pieno di applausi durante la semifinale. La coreografia di Vlad e Sergey ha lasciato tutti a bocca aperta e adesso c’è grande curiosità di scoprire cosa si inventeranno in vista della finale.

Passione, innovazione e precisione: c’è tutto nello spettacolo dei due acrobati, che sembrano non avere rivali nell’utilizzo del palo. Sui social spopolano dopo l’esibizione in puntata, ma i due concorrenti in realtà hanno un percorso ben consolidato alle spalle. Tu si que vales 2024, infatti, non è la prima competizione a cui prendono parte, ma un punto di arrivo dopo tante esperienza nel mondo della danza contemporanea. Vlad e Sergey infatti lavorano alla loro passione da più di dieci anni, un lasso di tempo in cui hanno compiuto un percorso di crescita straordinario. Adesso per loro la finale di Tu si que vales, ovvero l’occasione di scrivere la storia di quest’edizione.

Vlad e Sergey spopolano sui social dopo l’ultima esibizione

Vlad e Sergey vincono e convincono anche sui social, dove al di là degli apprezzamenti tecnici, spopolano per la loro fisicità e i loro corpi statuari. Il pubblico femminile impazzisce, mentre gli addetti ai lavori non possono che confermare il verdetto della giuria, che aveva promosso la coppia con quattro sì. Riusciranno quindi a raggiungere la vetta di Tu si que Vales?

Sbirciando in rete ci sono buone sensazioni sulla coppia, ma indipendentemente da come andrà a finire, il loro futuro artistico sembra più che roseo. I due professionisti cercheranno di chiudere al meglio quest’esperienza in tv, magari regalandosi una vittoria che sarebbe la ciliegina perfetta su un percorso lungo e tortuoso. La parola al pubblico…

